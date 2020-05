Tyskland lättar allt mer på gällande coronarestriktioner

I Tyskland väntas det under de kommande dagarna bli rätt stora lättnader i de gällande coronarestriktionerna. Förbundskansler Angela Merkel ska igen i dag diskutera läget med delstaternas regeringschefer. Det handlar bland annat om daghem och fotboll.

Flera tyska delstater har under de senaste dagarna redan slopat en hel del av de tidigare gällande restriktionerna och det blir allt svårare för den tyska regeringen att försöka hålla fast vid en enhetlig linje för hela landet.

Enligt nyhetsbyrån dpa ska därför också förbundskansler Angela Merkel nu allt mer betona att restriktioner och lättnader är en fråga som delstaterna själva ska ta ställning till.

Uppgifter som har läckt ut inför eftermiddagens förhandlingar mellan Merkel och delstatscheferna säger ändå att regeringen vill slå fast en övre gräns för nya infektioner.

Om den här gränsen i något skede överskrids ska det enligt regeringen vara möjligt att på nytt införa mer strikta restriktioner.

I Tyskland har man hittills varit inne på en relativt försiktig linje när det gäller att lätta på de restriktioner som har införts.

Trots att man har varit mån om att riktlinjerna ska vara så enhetliga som möjligt för hela landet, så har verkligheten under de senaste dagarna ändå sett helt annorlunda ut. Tyskland är för tillfället ett lapptäcke av olika restriktioner.