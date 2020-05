EU-enkät: Unga känner störst ångest på grund av coronarestriktionerna

Att den sociala kontakten har försvunnit under coronaepidemin är tungt, framförallt för personer under 35, visar EU-enkät. Av svaren framkommer det att livskvaliteten har sjunkit för personer i alla åldrar men framförallt personer under 35 säger att de känner sig ensamma och ledsna, rapporterar Yle Uutiset.

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Eurofound har förverkligat enkäten på nätet. Hittills har ungefär 85 000 personer svarat på enkäten.

Ungefär 16 procent säger att de känner sig ensamma hela tiden eller nästan hela tiden. Innan coronakrisen var det bara 6 procent som svarade så.

Bland personer under 35 var det 20 procent som sade att de känner sig mer ensamma på grund av restriktionerna.

Finländare känner sig minst ensamma

Unga vuxna svarade i allmänhet också att de känner sig mindre lyckliga och nöjda med sin tillvaro. Unga svarade däremot att de har en mer positiv syn på framtiden.

Jämfört med enkäten för fyra år sedan känner färre personer en optimism för framtiden. 46 procent av de som svarat ser positivt på framtiden. Det är 18 procent färre än för fyra år sedan.

Bland de länder som drabbats hårdast av coronaviruset, alltså Frankrike, Tyskland och Italien var det flest som svarade att de inte ser positivt på framtiden.

Det framkommer också att finländare är de som känner sig minst ensamma. Under tio procent svarade att de känner sig ensamma.

Enligt Eurofond är enkäten ännu öppen. De slutliga resultaten publiceras i augusti.

Artikeln är en bearbetad version av EU-kysely: Koronarajoitukset ahdistavat nuoria enemmän, skriven av Markus Myllyoja. Översatt av Tony Pohjolainen.