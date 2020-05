Kasköbördiga Abela skaffade ett låtskrivarteam i Sverige – “Vi är tre brudar som suttit i Eskilstuna och skrivit låtar”

Abela utmanar på Vegatoppen med låten Where we all go. Abela utmanar på Vegatoppen Bild: Jonas Wahlin

Ett relativt nytt artistnamn gör anspråk på den finlandssvenska hitlistan. Antonia Bondén går under artistnamnet Abela och har nyligen flyttat till Sverige för att satsa på musiken. Nu utmanar hon på Vegatoppen med låten Where we all go.

Antonia Bondén är ursprungligen från Kaskö. Hon har gjort ett uppehåll i sina studier i Åbo och har nu landat i Stockholm, där hon bor sedan två år tillbaka.

I Sverige gör hon musik under namnet Abela och trivs med tillvaron.

– Jag trivs bra i Stockholm. För en musiker finns det mycket möjligheter här.

DET HÄR ÄR ABELA Heter egentligen Antonia Bondén



Ursprungligen från Kaskö, Österbotten



Bor numera i Stockholm



Gjorde radiodebut sommaren 2019 med låten Bye



Aktuell med en ny EP



Utmanar på Vegatoppen med låten Where we all go



Skriver mycket texter

Musiken har alltid varit en stor del av Bondéns liv, men det var under de sista två åren vid universitetet som intresset tog fart på riktigt.

– Vi hade ett coverband där och efter det började jag ta det mera på allvar och skriva musik själv. Det var en helt annan känsla att sjunga sina egna ord.

Bondén berättar att hon är en låtskrivare som gärna lägger fokus på texten, vilket märks i skapandeprocessen.

– Ofta skriver jag väldigt mycket text och sen sätter jag mig vid pianot eller tar gitarren och sitter och plingar tills jag hittar något som passar.

Abela lägger stort fokus på texten i sin musik. Abela/Antonia Bondén Bild: Jonas Wahlin

Hittade sitt låtskrivarteam i Sverige

I den senaste produktionen har hon ändå fått hjälp utifrån. Abela är aktuell med en helt ny EP och till den har hon hittat ett helt låtskrivarteam.

Bondén förklarar att det är ett samarbete där alla parter kompletterar varandra.

– Vi är tre brudar som har suttit i Eskilstuna och skrivit låtar. Då har jag skrivit väldigt mycket text, sen har vi en som är jätteduktig på att producera och hitta på melodier och sen är det en av oss som kan typ allt.

Vill satsa allt på musiken just nu

Bondén vill för tillfället satsa allt på musiken, men man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda.

– Jag tycker om att ha roligt och som det känns nu så är musiken det roligaste jag vet, så jag kör all in på musiken. Om det förändras någon gång i framtiden och jag vill hålla på med något annat, så gör jag det.

Huruvida man kan se Abela uppträda live i Finland ännu i år återstår att se. Bondén hade börjat smida planer, men de gick i stöpet.

– Jag hade planerat att leta spelningar i Finland, men sen kom corona och så blev det ingenting.

Bondén ser ändå fram emot att så småningom få uppträda på hemmaplan.

– Det skulle vara jätteroligt. Jag har ju vuxit upp i Finland och Österbotten med att uppträda, spela och sjunga.

Antonia Bondén, eller Abela, gjorde radiodebut sommaren 2019 med låten Bye antonia bondén Bild: Frida Lönnroos

Utmanar på Vegatoppen med låt om ett favoritställe

Antonia Bondén, eller Abela, utmanar nu på Vegatoppen med låten Where we all go. En låt som handlar om ens favoritplats.

– Alla har vi ett favoritställe dit man går när man bara vill trivas. Om man lyssnar bokstavligt på texten så handlar det någon som har något på gång, men vill vara lite svårfångad.

– Jag vill att man ska tänka på något ställe där man trivs, speciellt nu när man är mycket hemma.

