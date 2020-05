75 år sedan vapnen tystnade - coronapandemin lade sordin på firandet av fredsdagen

Den 8 maj 1945 kapitulerade Tyskland officiellt för de allierade, och andra världskriget var över i Europa. Årsdagen överskuggas av coronavirusets framfart, och ceremonierna har varit synnerligen dämpade.

Bild: All Over Press

Det var rätt så folktomt kring Triumfbågen medan ceremonin pågick. Dämpat firande vid Triumfbågen Bild: All Over Press

Bild: All Over Press

I Polens huvudstad Warszawa var den obundne presidentkandidaten, journalisten och aktivisten Szymon Holownia, en av dem som lade ner en krans vid den okände soldatens grav. Det skulle ordnas presidentval i Polen den 10 maj, men till följd av pandemin skjuts valet upp. Ceremoni vid den okände soldatens grav i Warszawa. Bild: All Over Press

Bild: imago images/Stefan Noebel-Heise/ All Over Press

Leipzigs överborgmästare Burkhard Jung och den ryske generalkonsuln Andrej Dronov vid minnesmärket över militära och civila krigsoffer från tidigare Sovjetunionen. Ceremoni vid krigsmonumentet i Leipzig. Bild: imago images/Stefan Noebel-Heise/ All Over Press

Bild: /All Over Press

En av de allt färre veteraner som minns fredsslutet för 75 år sedan är Don Sheppard från Basildon i Essex, som nyss fyllde 100 år. Han tjänstgjorde i pionjärtrupperna, kämpade i Nordafrika och på Sicilien, var med om landstigningen i Normandie i juni 1944, och deltog i befrielsen av koncentrationslägret Bergen-Belsen. 100-årig veteran firar krigsslutet. Bild: /All Over Press