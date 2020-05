Dystra arbetslöshetsiffror från USA – nästan 15 procent utan jobb

USA uppvisar de dystraste arbetslöshetssiffrorna sedan 1930-talets stora depression på grund av coronapandemin.

Arbetslösheten var i april 14,7 procent, vilket är en enorm ökning från mars, då arbetslösheten låg på 4,4 procent, rapporterar den amerikanska arbetsstatistikbyrån.

I april förlorade 20,5 miljoner amerikaner sina jobb, visar statistiken. Den kan dock vara missvisande, eftersom undersökningarna för rapporten gjordes under andra veckan i april. Under de senaste sju veckorna har 33,5 miljoner nya arbetslöshetsanmälningar lämnats in, vilket visar att antalet egentligen kan vara mycket högre.

Arbetslösheten började stiga redan i mars och ännu fler blev av med sina arbetsplatser än vad som tidigare rapporterats. 870 000 arbetsplatser försvann under mars månad, trots att de flesta som lade lapp på luckan gjorde det först under andra halvan av mars.