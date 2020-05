Skyddshandskar och visir hör nu till bibliotekspersonalens utrustning - många säkerhetsåtgärder då bibborna öppnar igen

Den första kunden stod genast klockan åtta vid dörren när Ingå bibliotek öppnade på torsdagen (7.5). Många är lyckliga över att få förnya bokförrådet, men det gäller att vara snabb och försiktig när man besöker biblioteket.

Det blev en sömnlös natt för tf bibliotekschef Sonja Petrell-Auvinen då regeringen i måndags meddelade att det återigen är tillåtet att låna ut böcker.

Hon och hennes personal hade siktet inställt på den 13 maj och hade inte hunnit slutföra alla projekt de hade tagit sig an efter att biblioteket stängde för besökare i mitten av mars.

- Jag blev alldeles paff och tänkte hur vi ska göra det här och när vi ska kunna öppna, beskriver Petrell-Auvinen sin reaktion efter regeringens info.

Men i snabb takt blev det klart att Ingå bibliotek kunde öppna redan på torsdagen (7.5), som det första i Västnyland. Eller öppna åtminstone delvis - helt som vanligt fungerar inte verksamheten.

Bara korta besök på bibban

Det är med många försiktighetsåtgärder som besökarna nu har möjlighet att förnya sitt bokförråd.

Bibliotekspersonalen sitter bakom plexiglas vid lånedesken och bibliotekets övre våning är helt stängd för besökare. Tidningssalen är också stängd, alla stolar är bortstädade och öppettiderna är nedbantade från det normala.

Man får enbart låna och återlämna böcker, vanlig diskservice som till exempel att skriva ut lånekort är inte tillgänglig.

Tf bibliotekschef Sonja Petrell-Auvinen. Porträttbild av Sonja Petrell-Auvinen. Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Meningen är att biblioteksbesökarna ska spendera en så kort stund som möjligt i lokalen, säger Petrell-Auvinen.

- Det lönar sig att fundera vad man vill låna och helst meddela oss i förväg. Det är som på restaurangernas take away: man kommer in och uträttar sitt ärende och så går man ut.

Man kan till exempel ringa eller e-posta bibliotekspersonalen och berätta vilka slags böcker man vill ha. Personalen kan sedan leta fram ett urval som man kan välja ifrån.

Bibliotekspersonalen har färdigt plockat ihop påsar med barnböcker som kunderna kan ta med.

I nedre våningen finns också bibliotekets nyheter och sådana böcker som ligger i tiden framlagda, som trädgårdsböcker och en bok om pandemier och epidemier.

Många säkerhetsåtgärder

Efter närmare två månader i ett tomt hus känns det lite spännande att återigen träffa kunder, säger Sonja Petrell-Auvinen.

- Nu är man plötsligt utsatt för möjlig smitta åtta timmar om dagen. Det här kräver att vi ställer om oss, annars börjar vi bete sig som när det är normala tider. Och det ska vi ju inte göra!

Förutom plexiglasen vid lånedesken kommer det också tejp på golvet som påminner om att man ska hålla avstånd.

För kunderna finns det handdesinficeringsmedel i en automat på väggen och låneautomaterna rengörs med jämna mellanrum.

Personalen har fått både handskar och visir som de kan använda. Handskarna känns okej, men det känns riktigt ovant att använda visir, säger Petrell-Auvinen.

- Det är riktigt svårt med visiret. Man måste vänja sig…

"Härligt att bibban är öppen igen"

Ett fyrtiotal kunder besökte Ingå bibliotek genast på torsdagen. Det är mer än Petrell-Auvinen hade väntat sig.

De flesta kom efter böcker de hade reserverat och en del lånade också andra böcker. Många kommenterade att det var härligt att biblioteket återigen är tillgängligt.

- Biblioteket är ett andningshål och en samlingsplats där man kan spendera sin tid.

Om inget oväntat sker kommer den nuvarande situationen fortsätta fram till den första juni. Efter det antar Sonja Petrell-Auvinen att biblioteket återgår till normalare verksamhet.

- Då är övre våningen öppen och man kan kanske komma hit och använda datorerna och distansjobba.

Mera information om Ingå biblioteks öppettider och nuvarande regler finns på Ingå kommuns hemsida.

I Raseborg kan man hämta reserverat material från biblioteken från och med fredag den 8 maj. Den första timmen mellan nio och tio på morgonen är reserverad för personer i riskgrupper. Här finns mera information.

I Sjundeå är det möjligt att låna reserverade böcker via självbetjäningen från kommunbibliotek från och med den 11 maj. På kommunens hemsida finns mera information.

I Hangö får man börja hämta reserverade böcker från och med den 11 maj. Biblioteket är öppet måndag till torsdag klockan 10-15 och fredag klockan 12-18. Biblioteket har också telefonjour alla vardagar klockan 10-15.

Också i Lojo kan man hämta reserverade böcker från och med måndag (11.5).