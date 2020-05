Ofrivilligt barnlösa drabbas när provrörsbefruktningar inte görs: "Vi betalar tusentals euro för att undvika osäkerheten"

Över sjuttio procent av fertilitetsbehandlingarna sker via provrörsbefruktning. En sjuksköterska assisterar vid utplockning av äggceller inför IVF-behandling

Infertilitetsbehandlingar inom den offentliga vården lades på is när regeringen utlyste undantagstillstånd. För personer som väntat länge på att få behandling var det ett bakslag. Trots att verksamheten gradvis kommer igång igen, uteblir den viktigaste behandlingsformen, provrörsbefruktningarna.

Lotta har försökt bli gravid i två och ett halvt år.

- Jag kan säga att jag har ett bra liv nu, men frågan om jag någonsin kommer att få barn finns i bakhuvudet hela tiden, säger hon.

Hon har genomgått inseminationsbehandling i tre repriser. Under den förs spermier in i kvinnans livmoder med en tunn kateter under ovulationen. Men den gav inte resultat för Lottas del.

Nästa steg för att bli gravid är provrörsbefruktning även kallad IVF (in vitro-fertilisering).

Den processen är medicinskt mer krävande och tyngre för modern. Under behandlingen plockas äggceller ut och befruktas utanför kroppen. Några dagar efter befruktningen sätter läkaren in embryot i livmodern. Där fortsätter embryot att sitta fast och utvecklas till ett barn om allt går bra.

- Chansen för att bli gravid via IVF-behandling är mellan trettio till femtio procent för en kvinna i min ålder, så jag hade gärna börjat med den redan tidigare, säger Lotta.

Ännu i vintras såg allt tämligen bra ut, en lång väntan höll på att ta slut.

Nästan fem procent av barnen föds i Finland tack vare assisterad befruktning År 2017 föddes över 2 300 barn tack vare assisterade befruktningar i Finland. Det är nästan fem procent av alla barn som föddes under 2017. 12 700 behandlingar gjordes. Av de påbörjade assisterade befruktningarna var 73 procent provrörsbefruktningar och 27 procent inseminationsbehandlingar. Provrörsbefruktningar ger bättre resultat, 20,5 procent resulterade en födelse. Motsvarande andel för inseminationsbehandlingar var 10,5 procent. Över hälften av fertilitetsvården i Finland sker i dag inom det offentliga. Källa: THL

Lotta räknade med att provrörsbefruktningen för hennes del skulle ske omkring den 23. mars.

Men när regeringen utlyste undantagstillstånd veckan innan insåg hon att det inte kommer att ske. Så blev det.

Privat klinik har öppet trots rekommendationer



Den europeiska föreningen för reproduktionsmedicin och embryologi ESHRE uppmanade kliniker att skjuta fram infertilitetsbehandlingar på grund av coronakrisen den 19 mars. Strävan var att undvika ytterligare stress på sjukvårdssystemet.

Även Fimea och Valvira stödde rekommendationen. Det handlade dels om att man ville vara försiktig eftersom det saknades forskning om graviditet och coronavirus, men också om att resurserna skulle behövas på annat håll inom vården.

De kunde inte säga om väntan skulle bli två månader, sex månader eller ett år. Därför blev jag orolig ― "Lotta"

Vi har kontaktat tre av de största klinikerna som sysslar med infertilitetsbehandlingar. Två av dem minskade kraftigt på sin verksamhet på grund av coronaläget.

Fertilitetskliniken Dextra har fortsatt med sin behandlingar av ofrivillig barnlöshet under coronaepidemin. Niklas Simberg, överläkare på Dextra fertilitetsklinik, tolkade i första hand rekommendationerna som ett led i viljan att minska på belastningen inom det offentliga, inte som en försiktighetsåtgärd av hälsoskäl.

- Givetvis måste man vidta alla försiktighetsåtgärder, men det finns inga risker för graviditeten på grund av coronaviruset. I ett sånt fall hade myndigheter gett en rekommendation att du inte ska bli gravid på naturlig väg heller, säger han.

Niklas Simberg betonar att coronakrisen är annorlunda i Finland än i t.ex. Spanien och Italien. läkaren Niklas Simberg Bild: Dextra

Enligt Simberg har antalet klienter varit tämligen konstant. Vissa har valt att avboka, men för andra är det viktigt att komma vidare så fort som möjligt.

- Infertilitet är en stor stressfaktor hos par. Klienter som inte vill vänta på grund av exempelvis ålder har nog valt att fortsätta behandlingen.

Han betonar också att ESHRE är en europeisk förening och att belastningen på vården under coronapandemin varit mycket högre i Spanien, Italien, Frankrike och England i jämförelse med i Finland.

Inga svar från HUS

Rekommendationen drabbade Lotta och många andra ofrivilliga barnlösa. Inbokade behandlingar sköts fram på obestämd tid.

- Det var en besvikelse, men samtidigt hände det så mycket större saker i samhället så min egen fertilitet kändes i det läget inte som det viktigaste, säger Lotta.

Lotta försökte reda ut när hennes behandling skulle fortsätta. Eftersom hon är bosatt i Nyland, kontaktade hon Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) för att få veta när den uppskjutna behandlingen skulle ske.

- Men jag fick inget svar. De kunde inte säga när provrörsbefruktningar börjar. De kunde inte säga om väntan skulle bli två månader, sex månader eller ett år. Därför blev jag orolig, säger Lotta.

Vi kan inte sluta att behandla de ofrivilligt barnlösa i väntan på att coronasituationen är förbi. Jag tror att coronaläget kommer att påverka oss hela året ― Niklas Simberg, överläkare Dextra

Lotta funderade också hur hennes plats i kön hade förändrats. HUS kunde inte ge något besked om det heller. Hon hade länge sett fram emot provrörsbefruktningen, plötsligt visste hon ingenting.

- Den stora besvikelsen kom ungefär en månad efter den inställda tiden. Då borde jag ha fått processen igång och veta om behandlingen hade gett resultat. Istället satt jag och försökte få besked om vad som skulle hända av HUS utan att bli klokare, säger hon.

Valvira: Bara en rekommendation

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har nu meddelat att det inleder vissa infertilitetsbehandlingar. Inseminationer och förflyttning av frusna embryon till personer som inte hör till riskgrupp kan ta fart igen. Något besked om provrörsbefruktningarna, som trots allt berör merparten av dem som får behandling, ges inte.

- Coronasituationen lever och våra linjedragningar kan förändras, skriver biträdande överläkare Varpu Ranta vid HUS Reproduktionsmedicinska enhet till Svenska Yle.

Även ESHRE rekommenderade den 23 april att klinikerna börjar återuppta sin verksamhet.

Niklas Simberg anser att det är rätt riktning, även om Finland sannolikt har många fler coronafall på kommande.

- Vi kan inte sluta att behandla de ofrivilligt barnlösa i väntan på att coronasituationen är förbi. Jag tror att coronaläget kommer att påverka oss hela året, säger Niklas Simberg.

Dextras fertilitetsklinik följer med hur coronasituationen utvecklas vecka för vecka. Målet är att minimera alla risker.

- Visst ligger vi riskzonen, får vi ett coronafall så måste vi stänga kliniken i två veckor, säger Simberg.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ser inte det som ett problem att Dextra fertilitetsklinik har fortsatt med sin verksamhet.

- Det var bara en rekommendation. Vi har fullt förtroende för aktörerna som utför infertilitetsbehandlingar, säger Jussi Holmalahti direktör på Valvira.

Fem gånger dyrare privat

Lotta har haft tid att fundera och läsa på, men inte fått något besked från HUS. Därför har hon valt att söka hjälp på en privatklinik som gör provrörsbefruktningar även under coronaepidemin.

- Det känns som rätt lösning, säger hon.

På en privat klinik kostar IVF-behandlingen cirka 5 000 euro. Inom den offentliga vården är priset omkring 1 000 euro.

- Jag har diskuterat med andra ofrivilligt barnlösa. I synnerhet för de som närmar sig 40 år och inte har råd att gå privat skapar den här oklara situationen ångest, säger hon.

Vid infertilitetsbehandlingar är den övre åldersgränsen för kvinnan cirka 40 år inom den den offentliga sjukvården.

Även Lotta säger att hon har tänkt mycket på den ekonomiska biten, eftersom det handlar om en stor summa för henne.

- Om behandlingen lyckas så kommer jag aldrig mer att tänka på de pengarna. Om behandlingen misslyckas vilket sker i ungefär 50 till 70 procent av fallen kommer det att kännas väldigt tråkigt, säger hon.

Lotta säger att hon vill inte längre leva i ovissheten kring hur HUS kommer att agera.

- Nu gör vi i varje fall någonting, säger hon.

Lördagen den 9 maj är de ofrivilligt barnlösas dag.

Eftersom artikeln handlar om känsliga hälsofrågor använder vi inte den intervjuades riktiga namn.



