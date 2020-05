Veckoslutsläsning: Fira Europadagen med quiz, Sverige sticker ut med sina coronarestriktioner och Intervju med Otto Gabrielsson

Bild: imago images/teutopress/ All Over Press

Här kommer lite kvällsläsning för lördagen.

Otto Gabrielsson har skrivit ett sista brev till sin pappa i form av en bok. Nu är boken ute och den förskjutna sonen känner en enorm tillfredsställelse.Han kan äntligen lämna Jörn Donner utan bitterhet och gå vidare med sitt liv. "Det var ett sätt för mig att hantera relationen", berättar Gabrielsson.

Aldrig tidigare har författaren Kjell Westö sett Helsingfors så tomt på folk som under de senaste veckorna. Det har fått honom att sakna människor runt omkring sig på ett annat sätt än han tidigare gjort.

Sverige fortsätter att sticka ut i sommar när det gäller coronarestriktioner - den här gången med att inte lätta på sina restriktioner. Finland öppnar gradvis och Norge och Danmark har meddelat om omfattande lättnader i landens restriktioner. En stor skillnad mellan de nordiska länderna är reglerna för folksamlingar.

Mer än en miljon finländare jobbar nu på distans och internettrafiken har ökat massvis på dagarna, eftersom det hålls stora mängder videomöten. Det många inte tänker på är IT-säkerheten. Det förekommer till exempel att obehöriga deltar i möten och att alltför känsliga saker behandlas.

Författaren Deborah Feldman växte upp i ett samfund för förintelseöverlevare i New York. När hennes barn föddes bestämde hon sig för att lämna samfundet.Hennes advokat rådde henne att göra saken offentlig, vilket ledde till att hon skrev en bok om livet i New Yorks chassidsamfund. Bokens namn är Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. I boken berättar hon om det sektlika samfundet och skälen till att hon flydde.

Den 9 maj firas Europadagen. Kan du pricka in länderna på Europas karta? Och hur bra koll har du på huvudstäderna? Testa din kunskap i våra quiz!

