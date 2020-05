Coronakrisen hotar skapa instabilitet i EU:s östra gränsområde - den ekonomiska nedgången kan återinföra oligarkväldet i Ukraina

Den ekonomiska chocken från coronapandemin slår redan nu hårt mot EU. Men snart kan den interna krisen följas av en ekonomisk kollaps och ökad instabilitet i unionens närmaste omgivning.

Den globala pandemirecessionen hotar att slå bottnen ur ekonomin i flera av EU:s grannar i öster.

Länder som Ukraina och Vitryssland har bräckliga ekonomier sedan tidigare, och deras politiska ledning har hittills inte uppvisat effektivt ledarskap under pandemin.

Ukrainas ekonomi bärs upp av två sektorer – lantbruket samt gruv- och metallsektorn. Det betyder att landet är extremt beroende av råvarupriserna på den internationella marknaden.

Ukraina har också ett betydande underskott i statskassan och behöver redan i nuläget omfattande statslån för att klara sin budget.

En djup internationell depression med medföljande dykande råvarupriser skulle därför få en förödande effekt på landet.

Läget förvärras av att landets politiska elit inte på något vis är förberedd på situationen.

Äldre forskaren Ryhor Nizhnikau vid Utrikespolitiska institutet säger att krisen i värsta fall kan leda till stor instabilitet i Ukraina.

‒ Den politiska klassen är rätt inkompetent och klarar inte av att regera. Coronakrisen understryker det här, säger han.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

President Volodomyr Zelenskyi kan tvingas i armarna på landets mäktiga oligarker Ukrainas president Volodomyr Zelenskyi iförd ansiktsmask i Ukrainas parlament Bild: EPA-EFE/All Over Press

Ukrainas nytillsatta regering är resultatet av en kompromiss mellan president Volodomyr Zelenskyi och landets mäktiga oligarkledda politiska klaner.

‒ Det märks redan nu i politiken genom att flera beslut gynnar olika oligarkers intressen, säger Nizhnikau.

Det betyder att landets resurser genom politiska beslut fördelas mellan de olika oligarkerna och deras intressegrupper.

En ekonomisk krasch skulle ge färre resurser att fördela och i värsta fall leda till en öppen kamp mellan de olika klanerna.

Nizhnikau påminner om att klanerna har tillgång till egna paramilitära styrkor.

‒ Det finns en klar risk för våldsamma aktioner utanför till exempel energiministeriet. Målet skulle vara att påminna regeringen om vem det är som bestämmer i sista hand.

Konflikten skulle snabbt fragmentera det politiska fältet och göra allt beslutsfattande närmast omöjligt, samtidigt som krisen kräver just snabba åtgärder.

President Zelenskyi skulle då tvingas ingå avtal med en eller några av parterna i konflikten.

Sannolikt skulle han sedan framtvinga nyval för att rensa ut sina motståndare ut parlamentet - bland dem hans tidigare allierade oligarken Ihor Kolomoiskyis grupp.

Om Zelenskyi tvingas göra ett sådant val skulle det med stor sannolikhet driva honom i famnen på Ukrainas och Europas rikaste man Rinat Achmetov.

Oligarken Achmetov är en av Ukrainas mäktigaste män och före Maidanupproret var han en av personerna bakom den sedermera störtade presidenten Viktor Janukovytj.

‒ Det skulle skapa en viss stabilitet. Men samtidigt vara en återgång till eran före Maidan, säger Nizhnikau.

Det skulle betyda ett klart korrumperat system som helt saknar legitimitet bland de redan desillusionerade ukrainarna.