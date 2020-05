Svenska psykningen, massörens ord och Mörkös brandtal ledde till makalös VM-skräll – återupplev Lejonens väg till bragdguldet genom Kevin Lankinens ögon

Kanske var det laddningen, kanske var det faktumet att Sverige tvingats resa till Kosice strax innan kvartsfinalen – men Finland fick en drömstart då Niko Mikkola pangade in 1–0 redan efter en minut. Sverige vände ändå till 2–1 ännu före den första periodpausen. Det andra målet studsade in via Henri Jokiharjus skridsko.