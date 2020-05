Västnylänningar har skött sig bra i coronatider berömmer polisen - utemöbler har orsakat diskussion med krögare

Coronarestriktionerna har inte orsakat någon märkbar ökning av arbetsmängden vid Raseborgspolisen. Anmälningar från allmänheten har bland annat lett till att möbler på uteserveringar har tagits bort.

Invånarna i Hangö, Raseborg och Ingå och varit bra på att följa de restriktioner som coronaviruset gett upphov till.

Restriktionerna har inte orsakat någon uppsving i uppdrag för Raseborgspolisen, konstaterar kommissarie Markus Ramstedt.

- I något enstaka fall har polisen varit tvungen att gå och påminna folk om vilka restriktioner som råder. Men som helhet har de följts bra.

Precis som på andra håll i landet har problemen i hemmen ökat då folk spenderar mera tid hemma, medan uppdragen på stan är färre då nattklubbar och restauranger är stängda.

Uteserveringar tömdes på möbler

Polisen har blivit kontaktad av invånare som varit oroliga över folksamlingar eller att restauranger inte följt de restriktioner som råder.

Speciellt i början var anmälningströskeln lägre, men överlag handlar det inte om så väldigt många samtal, enligt Ramstedt.

Raseborgspolisen har uppmanat runt fem restauranger och caféer att ta bort stolar och bord från sina uteserveringar.

Att ha stolar och bord ute är inte olagligt i sig men i coronatider ger det fel bild till kunderna, påpekar Ramstedt.

I vissa situationer har kunder kommit till ett café eller restaurang och blivit kvar på uteserveringen och ätit det de köpt. Det bryter mot restriktionerna.

Caféer och restauranger får sälja mat take away, men all servering inomhus och utomhus är förbjuden.

- Eftersom det är restaurangägaren som ansvarar för att restriktionerna följs så är det lättare att göra det så att kunder inte kan bli där och sitta.

I vanliga fall är det okej att äta och dricka på en uteservering, men inte i dagsläget på grund av coronaviruset. Par på uteservering. Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Ramstedt betonar att polisen inte har burit bort stolar och bord från någon uteservering, utan att krögarna rekommenderats att plocka undan dem.

- Enligt den information jag har så har krögarna tagit emot det på ett enbart positivt sätt.

Från och med den 1 juni är det okej med offentliga sammankomster med maximalt 50 personer. Ramstedt har svårt att förutspå på förhand om det kommer leda till mera uppdrag för polisen.

Då de nya restriktionerna träder i kraft har polisen nog nya verksamhetsplaner för hur man ska tampas med den utmaningen, konstaterar han.

- Hittills har det lyckats väldigt bra så inte har jag några skäl att tro att det i framtiden skulle gå sämre.