Coronavardagen i Svenskfinland: "Många mår dåligt nu, då allting tagits ifrån dem"

På kort tid har många finländare tvingats att lägga om sin vardag efter att undantagstillstånd utlystes i mitten av mars för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Vi jobbar och går i skola på distans, handlar tidigt om morgnarna eller försöker hålla oss sysselsatta på bästa sätt. Vardagen i Coronasvenskfinland har vänts upp och ner.

Bernice Tiihonen hör på grund av sin ålder till riskgruppen när det gäller infektionssjukdomar. Hon har fått lägga om sina morgonrutiner för att minska risken för att smittas av coronaviruset.

- Man rekommenderar att de som hör till riskgruppen ska gå till butiken klockan sju för då är det minst folk i butiken. Och det gör jag, en gång i veckan handlar jag, berättar Bernice Tiihonen.

Hon är väl medveten om riskerna.

- Men jag gör vad jag kan. Håller avstånd, tvättar händerna.

Bernice Tiihonen är noga med avstånden och sköter sina uppköp snabbt. Hon har gott om mat i frysen och behöver därför inte handla så ofta.

- Nu är det bra tillfälle att tömma det man har i frysen.

Att beställa mat hem har hon ännu inte funderat på.

- Nej, inte så länge jag är i så här bra skick. Jag har så nära till butiken. Och behöver jag hjälp så har jag sonen som bor här i Vasa, han ställer upp i så fall.

Att dagen har sin långsamma, stilla gång, i synnerhet för en pensionär har blivit ännu tydligare i coronatider. Bernice Tiihonen har läst mycket.

- Jag har just läst en bok om Carl Larsson och har riktigt med förstoringsglas tittat på hans konstverk. Och nu har jag en bok om Gaudí här. Den där arkitekten från Spanien som har så mycket konstiga byggnader.

Inte ens bemärkelsedagen här nyligen kunde firas som normalt.

- Jo, de var bakom dörren. Min son med familj och tre andra från pensionärsföreningen. De överlämnade blommor och stod utanför dörren och sjöng för mig.

Bernice Tiihonen är ordförande i Vasa svenska pensionärsförening Vips. Föreningen ordnar vanligen mängder med olika aktiviteter men nu gapar samlingslokalen alldeles tom.

Bernice Tiihonen i pensionärsföreningens utrymmen som nu i coronatider gapar tomma på all verksamhet. äldre dam i samlingslokal Bild: Yle/Roy Fogde

- Jag fick avboka två danser till orkestrar och så fick jag avboka två resor. Som avslutning på säsongen brukar vi gå ut och äta på en restaurang - det fick vi också avboka.

Alla fysiska aktiviteter är inställda: gymnastik, gym, körer och allt annat som är bra för äldres ork, vilket de äldre märker av, berättar Bernice Tiihonen.

- Många som vi har haft kontakt med mår lite dåligt nu. De säger att allting har tagits ifrån dem på en gång - som om de skulle ha dragit mattan undan fötterna på dem.

- Så när allt det här är över så blir det säkert som ett kosläpp när alla strömmar till olika ställen. Restauranger och allt möjligt, tror Bernice Tiihonen.

Det var i mitten av mars som skolorna i Finland började ge distansundervisning. Det är roligt med nya utmaningar, tycker Isabelle Gustafsson som går i 4B i Finno skola i Esbo.

- Vi har möte med hela klassen klockan nio eller halv tio och då går vår lärare igenom allt som ska hända. I dag ska vi läsa en bok som heter Lille Prinsen och så får vi svara på frågor som skickas till läraren, berättar hon.

Instruktionerna för dagen skickar läraren redan klockan åtta i e-posten. Isabelle har redan börjat med vissa uppgifter innan mötet börjar.

- Jag är snabbare här hemma än i skolan, säger hon.

Då alla jobbar hemifrån försvinner den sociala biten av vardagen och det känns tungt.

- Jag brukar nog träffa ett par vänner i parken efter skolan, sådana som bor här nära, men oftast möts vi på telefon. Jag saknar nog mina vänner, konstaterar Isabelle Gustafsson.

Gustafsson spelar cello i Musikinstitutet Kungsvägen och också den undervisningen har lagts på distans.

- Vi ringer upp min lärare Annika här på datorn och så ser hon mig och jag ser henne. Först stämmer vi cellon och sen spelar vi tillsammans. Det har nog gått riktigt bra, tycker Isabelle Gustafsson.

På Hjalmars i Korpo försöker krögarna Minna och Tage Österlund hela tiden komma på nya idéer för att hålla i gång verksamheten.

- 85% av omsättningen har ju försvunnit så det är ju på det sättet redan utmanande och då försöker vi ju minimera förlusten så att säga. Men det är ju på det sättet man lär sig alltid någonting nytt.

Hela personalen är permitterad. Endast en kock jobbar på halvtid. Krögarfamiljen sköter resten av verksamheten själv.

Kunder får alltså komma in i restaurangen och hämta mat, men den måste ätas någon annanstans. Maten levereras också hem. Krögarfamiljens dotter som normalt studerar i England sköter om den verksamheten.

I den här situationen är det viktigt att vara lyhörd för kundernas behov och Minna Österlund säger att kunderna nu börjar känna till hur systemet fungerar.

- De som hämtar sin lunch är i stort sett samma kunder som annars också äter här. När Nylands gränser har öppnats kommer också en och annan fritidsboende hit. Var de äter vet jag inte, men vi ger bestick med om det behövs.

Kontakten både till kunderna och till den permitterade personalen är nu viktigare än någonsin. Både till dem som ska jobba i sommar och de som nu är permitterade. Vi behöver ju dem alla, säger Tage Österlund.

- Under fredag kvällar kör vi med bingo eller frågesport på distans. Inte ger det några pengar, men allt behöver ju inte göra det. Det har alltid varit viktigt för oss att hålla kontakten till kunderna. Vi är ju ändå ett slags vardagsrum för dem som bor här.

En del av nyheterna kommer troligen att finnas kvar, också efter att coronaepidemin mattas av, säger Minna Österlund.

- Sådant som morsdagslunch, vappenbrunch och husmanskost för två som folk fick komma och hämta har visat sig lyckade.

- Det kan vara ganska bekvämt att få hem färdiga sallader, ugnspotatisar och färdigt marinerade biffar som man själv kan grilla, tillägger Tage Österlund.