En del coronalösningar blir permanenta på Korpokrog - "Det är viktigt att upprätthålla kontakten till kunderna"

På Hjalmars i Korpo försöker krögarna Minna och Tage Österlund hela tiden komma på nya idéer för att hålla i gång verksamheten. En del lösningar lär bli permanenta.

Som för de flesta andra har coronaepidemin inneburit stora utmaningar för krögarna i Korpo. Hela personal är permitterad, utom en kock som jobbar på halvtid. Krögarfamiljen sköter resten av verksamheten själv. Caféet ombord på landsvägsfärjan Stella, som paret Österlund också driver, stängdes redan i mars på grund av coronaviruset.

Hälften av alla kunder har försvunnit under rådande omständigheter. Man hela tiden måste fundera på hur pengarna ska räcka till, berättar Tage Österlund.

- Vi lärde oss ganska snabbt hur mycket luncher det ungefär går åt och vi har också andra alternativ som kan säljas då lunchen är slut.

Kunder får alltså komma in i restaurangen och hämta mat, men den måste ätas någon annanstans. Mat kan också levereras hem. Krögarfamiljens dotter som normalt studerar i England sköter om den verksamheten.

I den här situationen är det viktigt att vara lyhörd för kundernas behov. Hämtmaten har också utvecklats så att man kan beställa måltider till och med för familjefester. Minna Österlund säger att kunderna nu börjar känna till hur systemet fungerar.

- De som hämtar sin lunch är i stort sett samma kunder som annars också äter här. När Nylands gränser har öppnat kommer också en och annan fritidsboende hit. Var de äter vet jag inte, men vi ger bestick med om det behövs.

Kontakten både till kunderna och till den permitterade personalen är nu viktigare än någonsin, både till dem som ska jobba i sommar och till dem som nu är permitterade. Vi behöver ju dem alla, säger Tage Österlund.

- Under fredag kvällar kör vi med bingo eller frågesport på distans. Inte ger det några pengar, men allt behöver ju inte göra det. Det har alltid varit viktigt för oss att hålla kontakten till kunderna. Vi är ju ändå ett slags vardagsrum för dem som bor här.

En del av nyheterna kommer troligen att finnas kvar, också efter att coronaepidemin mattas av, säger Minna Österlund.

- Sådant som morsdagslunch, vappenbrunch och husmanskost för två som folk fick komma och hämta har visat sig lyckade. Vi kommer nog att ha kvar dem, så kan folk spara tid för annat än att laga mat hemma.

- Det kan vara ganska bekvämt att få hem färdiga sallader, ugnspotatisar och färdigt marinerade biffar som man själv kan grilla, tillägger Tage Österlund.