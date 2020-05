Flera länder i Europa lättar på coronarestriktionerna idag

Framförallt personer under 35 känner sig mer ensamma.

Att den sociala kontakten har försvunnit under coronaepidemin är tungt, framförallt för personer under 35, visar EU-enkät. Av svaren framkommer det att livskvaliteten har sjunkit för personer i alla åldrar men framförallt personer under 35 säger att de känner sig ensamma och ledsna.