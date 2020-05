IS gagnas av att fokus riktas på nationell politik och pandemiåtgärder – "Återuppväckt IS-aktivitet utgör ett hot"

Terroristnätverk kan utnyttja en kaotisk värld, och nu då pandemin dominerar retoriken på många arenor kan läget utnyttjas.

Då terroristorganisationen Islamiska staten (IS) slogs ned på bred front 2017 slogs IS:s drömmar om ett stort kalifat i spillror. De resterande delarna av IS har ändå börjat samla sina krafter på nytt och har aktiverat sig i mindre skala i Irak och Syrien.

IS förlorade en betydande del av sin makt i och med förlusten av det planerade kalifatet. En del av den ideologi som IS bygger på gick också förlorad.

Det finns en rad faktorer som har bidragit till den förstärkta aktiviteten:

Ledningen i olika länder är för tillfället upptagna med att försöka tackla coronaviruset och det ekonomiska kaos som pandemin ger upphov till.

IS gagnas av den nedstängning av samhällen som har genomförts i många länder på grund av coronakrisen. Irakiska trupper har omorganiserats i och med interna restriktioner.

Den USA-ledda koalitionen har dragit bort sina styrkor från baser i Irak. Reträtten ger IS spelrum.

Den politiska osäkerheten i Irak har också betydelse för den negativa utvecklingen. Irak har länge kämpat med att få till stånd en fungerande ny regering.

Narrativet om att IS skulle ha försvunnit - det stämmer inte

Mariette Hägglund, forskare vid Finlands utrikespolitiska institut (FIIA), bekräftar att det finns en viss aktivitet.

– Trots att IS har förlorat sitt kalifat har ideologin ändå överlevt i begränsad mån på lokal nivå både i Syrien och Irak. Det här sker trots att det i juli 2017 officiellt deklarerades att IS hade besegrats. Då hävdade speciellt president Trump att USA och dess koalition hade krossat IS, och att IS hade förlorat kampen.

– Narrativet om att IS skulle ha försvunnit - det stämmer inte. Aktivitet har det funnits hela tiden efter 2017, men i mindre skala.



Forskare Mariette Hägglund Mariette Hägglund Bild: Yle / Mariette Hägglund

Instabilt inrikespolitiskt läge i Irak

– Därför fortsätter också de aktiva attackerna mot IS. Ursprungligen var ju över hundra nationer med i koalitionen mot IS, och Finland en av dessa. Men på grund av en amerikansk drönarattack i början av året - mordet på den kända iranska generalen Qasem Soleimani på flygplatsen i Bagdad - avbröts insatserna och många länder drog tillbaka sina styrkor och säkerhetsläget i Irak försämrades.

Koalitionens styrkor drogs alltså tillbaka och säkerhetsläget i Irak försämrades - och IS fick ett större spelrum.

– De irakiska styrkorna fungerar inte heller till fullo eftersom det inrikespolitiska läget är instabilt. Landet har saknat en fungerande regering i ett halvt år och Irak har fungerat som en mellanhand för Irans och USA:s maktspel.

Hägglund påpekar att fokus har legat mer på den politiska situationen än på IS.

– Det har inte bekräftats ännu men det sägs också att pandemin har lett till att IS har ökat sina attacker eftersom myndigheterna har mindre kontroll över läget nu.

Attacker både i Irak och Syrien

Enligt observatörer har så kallade sovande celler varit mer aktiva än tidigare i Irak, bland annat i Bagdad och Kirkuk. I Syrien har attackerna mot säkerhetsstyrkor, oljefält och civila mål intensifierats.

IS uppges också under den senaste tiden ha gått in för att stärka sin finansiering, och bygga upp nya smugglingsrutter och gömställen.

Enligt underrättelserapporter från USA finns det uppskattningsvis 2 500–3 000 aktiva IS-krigare i Irak. Den irakiska underrättelsetjänsten uppger för sin del att ytterligare 500 krigare - av vilka en del har rymt från fängelser - har tagit sig över den syriska gränsen.

Qubad Talabani, biträdande premiärminister i den kurdiska regionen i Irak säger till nyhetsbyrån AP att den återuppväckta IS-aktiviteten utgör ett "verkligt hot".

Enligt analytiker har ändå de senaste attackerna varit ganska enkla till sin karaktär. Det är inte nödvändigtvis så att IS längre har kapacitet att erövra områden i så stor skala som år 2014.

Intensiteten i kampen mot IS kan återspeglas i Europa

Mariette Hägglund konstaterar att ju mer framgångsrik man är i kriget mot IS desto mer påverkas säkerheten i Europa.

– Slutna nätverk finns sannolikt kvar i Europa. De har funnits redan tidigare så det finns orsak att tro att de fortfarande finns kvar. Men eftersom de egentligen nu ligger ganska lågt i länder som Irak och Syrien så kan man anta att de ligger lågt också på andra håll.

Europa är i dag bättre förberett på terrorhandlingar

– För några år sedan, kring 2014–2015, då IS var på sin topp var man inte förberedd på terrordåd i särskilt hög grad, säger Hägglund.

Hon bedömer att man då kanske inte riktigt insåg vad det var som egentligen hände - att det kunde ske stora attacker i Europa under några år. Därför kom de som en så mycket större chock.

– Nu är man högst sannolikt mycket mer förberedd på den här risken och överlag debatteras hotet från IS. Det här temat fortsätter ju fortfarande att existera, men det ter sig nog på ett annat sätt nu än vad det gjorde för några år sedan, säger Mariette Hägglund.

Källor: AP, AFP, Dw.com, The Guardian