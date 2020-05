Ska Pargas stad äga gästhamnar? Att sälja kunde ge stora inbesparingar

Pargas stad äger och hyr ut gästhamnar i Pargas centrum, Nagu, Houtskär, och Iniö. Nu kommer man eventuellt att utreda vad en försäljning av gästhamnar skulle innebära, förutom stora inbesparingar.

Pargas stad har listat 49 åtgärdsförslag i sitt utvecklings- och ekonomiska balanseringsprogram. Ett av förslagen går ut på att utreda ifall staden i framtiden ska äga sina gästhamnar.

Ifall något sådant skulle bli aktuellt framöver måste vi säkerställa gästhamnarnas förutsättningar att verka framgångsrikt oberoende. ― Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén

Pargas behöver minska sina kostnader, och gästhamnarna innebär mera utgifter än inkomster. Att sälja fastigheter och bryggor och hyra ut marken skulle generera inbesparingar på flera hundra tusen.

Till exempel bryggornas underhåll och reparationer kostar en hel del.

Kostnaderna uppgår till 72 000 euro per år. De totala kostnaderna uppges vara drygt 330 000 per år, medan inkomsterna ligger på kring 120 000 per år. Enligt balanseringsprogrammet kunde en försäljning av gästhamnarna i framtiden spara runt 800 000 euro på tre år.

Nagu gästhamn. Nagu gästhamn Bild: Yle/Nina Bergman

Stadsdirektör Patrik Nygrén framhäver att man inte ännu tagit ställning till om det här är ett förslag ska utredas närmare eller inte.

- Det är en av många punkter i balanseringsprogrammet vi har för avsikt att utreda: Finns det andra möjligheter än att staden äger sina gästhamnar? Tanken är att närmare undersöka hur eventuella modeller skulle kunna se ut, och se på fördelar och nackdelar.

- Gästhamnarna är mycket viktiga för vår stad och vi måste kunna granska det här kritiskt. Ifall något sådant skulle bli aktuellt framöver måste vi säkerställa gästhamnarnas förutsättningar att verka framgångsrikt oberoende.

Ifall Pargas skulle gå in för att sälja någon eller några av sina gästhamnar, handlar det i vilket fall som helst om något som skulle ske först om flera år, uppger Nygrén. Gästhamnarnas betydelse för staden är tydlig.

- Staden kommer aldrig att fatta sådana beslut som skulle riskera gästhamnarnas existens eller möjligheter att verka, säger Nygrén.