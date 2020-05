Allt fler vågar sig ut på stan för att shoppa - korsholmaren Viktor: "Jag försöker leva som vanligt"

Millaista musiikkia tämä aika tuottaa?

Millaista musiikkia tämä aika tuottaa? Kuuluuko tämä aika musiikissa? Voiko sen kuulla? Viime aikoina Avaruusromuun on tullut tarjolle selkeästi normaalia enemmän musiikkia. Ehkä tämä kertoo sen, että musiikintekijöillä on sekä aikaa että syytä musiikin tekoon. Musiikilla, sekä sen kuuntelemisella että sen tekemisellä on tunnetusti erittäin suotuisia vaikutuksia ihmismieleen. Toimittajana Jukka Mikkola.