Ansiktsskydd, covidkontroller och dyrare biljetter – de hårt drabbade europeiska flygbolagen anpassar sig till coronapandemin

De europeiska flygbolagen anpassar sig till coronakrisen samtidigt som man kämpar för att överleva. Krisen kan resultera i färre bolag och högre biljettpriser, säger en representant för flygbranschen.

Bryssel

De gångna veckorna har varit nattsvarta för Europas flygbolag. Flygbranschens förluster räknas i tiotals miljarder.

– Vi talar om en sektor som kämpar för sin överlevnad snarare än något annat, säger vd:n för branschorganisationen Airlines for Europe Thomas Reynaert till Svenska Yle.

Airlines for Europe är en takorganisation för 16 europeiska flygbolag, bland dem flygjättarna Air France-KLM och Lufthansa samt Finnair.

― Thomas Reynaert, Airlines for Europe

Av de europeiska flygbolagen lever många i stort sett ur hand i mun. I medeltal räcker bolagens kassa för att täcka två månaders utgifter.

– Sedan krisen har man tvingats använda mycket pengar för de fortsatta löpande kostnaderna, säger Reynaert.

– Vi uppskattar att förlusterna kommer att vara ungefär 82 miljarder euro i år vilket innebär en minskning på 55 procent eller mer jämfört med i fjol.

Om flygbranschen ska klara coronakrisen behövs stöd på EU-nivå, anser Reynaert.

Han välkomnar att flygbolagen fått uppskov på avgifter för luftfartskontroll under en begränsad period.

Flygbolagen efterlyser också en mer flexibel attityd vad EU:s konsumentregler beträffar.

Thomas Reynaert är vd för branschorganisationen Airlines for Europe. Thomas Reynaert Bild: Rikhard Husu

Bland annat vill man göra det möjligt att i första hand ersätta kunder med förmånskuponger eller vouchers i stället för pengar om flygningar blir inställda på grund av pandemin.

– Den nuvarande lagstiftningen är rätt så rigid och man har inte förutsett en situation som vi har nu med massiva avbokningar och plan som inte får flyga.

― Thomas Reynaert, Airlines for Europe

Enligt Reynaert hoppas flygbranschen på en lösning som gör det möjligt för flygbolagen att erbjuda kunderna vouchers som kompensation för inställda flyg.

Vouchers som inte använts på exempelvis 12 månader kunde i sin tur bytas ut mot pengar. Målet är att värna om bolagens likviditet i ett läge där man tvingats ställa in så gott som alla flygningar.

– Vi motsätter oss alltså inte kontanta återbetalningar. Vi ber helt enkelt om en fördröjning av återbetalningarna.

I många länder har de krisdrabbade flygbolagen också blivit tvungna att vända sig till de nationella regeringarna i hopp om stöd.

Organisationen Transport & Environment har räknat ut att storleken på de nationella stödpaketen uppgår till 30 miljarder euro.

De enorma räddningsåtgärderna har lett till krav på politiskt håll om att flygbolagen bör förbinda sig vid striktare klimatmål i gengäld mot statliga stöd.

― Thomas Reynaert, Airlines for Europe

Bland annat har frågan om en särskild skatt på flygbränsle igen seglat upp i diskussionerna.

Enligt Thomas Reynaert är det inte ändamålsenligt att öka på flygbolagens skattebörda i det rådande läget.

– Frågan är om detta är rätt tidpunkt för att introducera nya flygskatter ovanpå de skatter vi har i dagens läge. Jag tror inte det är en bra idé.

Däremot förbinder sig de europeiska flygbolagen på lång- och medellång vid att minska på utsläppen bland annat genom att investera i en renare flygplansflotta, säger Reynaert.

Frågan om social distansering i flygtrafiken har likaså blivit en het potatis för flygbranschen.

EU-kommissionen presenterar i dag ett transport- och turismpaket med riktlinjer för man ska få igång turismen inom EU på ett koordinerat sätt.

Enligt Thomas Reynaert är det upp till flygplatserna att se till att passagerarna är friska nog att flyga.

– Vi kommer att se covidkontroller utöver de vanliga säkerhetskontrollerna.