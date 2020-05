Dansarna för MGP 2020

Tio dansare har valts ut genom en casting via dansprojektet Make Your Move, som ordnas av Finlands Svenska Ungdomsförbund i samarbete med MGP. Dansarna kommer att dansa i den direktsända MGP-finalen som sänds i Yle Fem och på Yle Arenan den 10 oktober 2020.

Ellen Kronqvist Storholm, 10 år, Socklot

Emmi Kanerva, 11, S:t Karins

Frida Sjöblom, 12, Ekenäs

Maximilian Roininen, 12, Vanda

Minea Harrikari, 13, Helsingfors

My Vauras, 14, Mariehamn

Nadya Mattsson, 13, Esbo

Oliver Brandt, 12, Esbo

Sonja Sievänen, 14, S:t Karins

Victoria Sahi, 13, Esbo

Dansarna är med från början och övar tillsammans med artisterna för att uppträdandena ska bli så enhetliga som möjligt. Dansarna får var och en vara bakgrundsdansare i flera låtar och lär sig flera olika koreografier.

Vad gillar de att dansa för dansstil? Vad skulle de ta med sig till en öde ö och vad är deras högsta dröm? Läs mer om årets MGP-dansare!

Ellen Kronqvist

Ellen är 10 år och bor i Socklot. Hon har dansat i fem år och gillar att dansa show dance. Utöver dansen gillar Ellen konståkning och att rita.

Ellen drömmer om att få representera Finland i konståknings VM eller OS. Till en öde ö skulle Ellen ta med sig sin familj och sina vänner.

Ellen ler och ser in i kameran

Ellen Kronqvist. Ellen ler och ser in i kameran Bild: Eva Kronqvist

Emmi Kanerva

11-åriga Emmi från S:t Karins har dansat i två år och dansar helst modern dans. Hennes dolda talang är att hon är vig och kan många akrobatiska saker!

Emmis högsta dröm är att få lära andra dansa.

Frida Sjöblom

Frida är 12 år och bor i Ekenäs. Hon har dansat allt som allt i sex år. Frida dansar helst commercial eller nutidsdans och hon drömmer om att bli artist eller os-medaljör i friidrott.

Till en öde ö skulle Frida ta med sig sin familj.

Maximilian Roininen

12-åriga Maximilian är från Vanda. Han har dansat i fem år och dansar helst hiphop eller streetdance.

Maximilians högsta önskan är att bli en känd dansare eller en bra djurläkare.

Minea Harrikari

Minea är 13 år och kommer från Helsingfors. Hon har dansat i sex år och hennes favoritdansstil är show, men gillar också att dansa olika stilar.

Minea hoppas på att en dag bli professionell dansare och dansa bakom olika artister.

Närbild på Minea som tittar in i kameran och lutar huvudet mot höger

Minea Harrikari. Närbild på Minea som tittar in i kameran och lutar huvudet mot höger Bild: Timo Harrikari

My Vauras

My är 14 år och kommer från Mariehamn. Hon har dansat i fyra år och favoritstilen är modern dans. Mys dolda talang är att hon kan mycket om rymden och svarta hål! Hennes högsta är om att få jobba med dans.

Till en öde ö skulle My ta med sig sin bästa vän.