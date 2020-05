På onsdag öppnas gränserna som inte kunde stängas – chatta med gränsbevakningen om vilka regler som gäller efter midnatt!

Koronaepidemia on dramaattisten uutiskuvien runsaudensarvi.

Korona iskee syvimpiin pelkoihimme: se on näkymätön ja siltä on vaikea suojautua, sille voi altistua tahtomattaan, se voi johtaa kuolemaan ja se vaikuttaa vaikeasti hallittavalta. Toistaiseksi vain harvalla on omakohtaista kokemusta viruksesta tai sen aiheuttamista oireista. Sen sijaan imemme vaikutelmamme tiedotusvälineistä ja sosiaalisesta mediasta. Mistä painajaiset saavat kuvastonsa? Mikä on pelon väri?