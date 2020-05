Kring tio procent av Åboeleverna frånvaroanmälda inför skolöppningen - bildningschefen: "Det har gjorts otroliga åtgärder på skolorna"

När grundskolorna på torsdag återgår till närundervisning är det ändå flera familjer som väljer att ansöka om frånvaro för sina barn under de två resterande veckorna av skolåret.

I Åbo har sammanlagt 54 ansökningar om frånvaro kommit in till de svenskspråkiga skolorna sedan regeringens besked om att skolorna skall återgå till närundervisning - och antalet stiger fortfarande. Detta är kring tio procent av det totala elevantalet.

I S:t Karins har 15 elever beviljats frånvaro, och vid Björneborgs svenska samskola är siffran 12. Enligt uppgifter från Pargas har de svenskspråkiga skolorna fått in 29 frånvaroanmälningar.

Liliane Kjellman, som är bildningschef i Åbo, hävdar att skolorna är väl förberedda för en återgång till närundervisning, men det kommer samtidigt att bli en prövning för lärare och elever. Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad. Bild: Linus Hoffman/Yle

Enligt Åbo stads svenska bildningschef Liliane Kjellman är mängden frånvaroanmälningar väntad.

- Ett antal familjer hade redan i förväg meddelat skolorna om att deras barn inte skulle återvända till närundervisningen ifall det blev en återgång under de sista veckorna, säger Kjellman.

Elever kommer inte att särbehandlas, säger bildningschefen

Direktiven gör gällande att eleverna bör vara närvarande ifall de inte anmälts sjuka eller anhållit och beviljats frånvaro. Kjellman menar dock att det inte kommer att uppstå problem med särbehandling, och att skolorna är beredda på att hantera den ökade mängden frånvarande elever.

- Normalt sett anhåller familjen om frånvaro för eleven och sedan ordnar lärarna med material och gör upp en plan tillsammans med vårdnadshavarna kring hur skolgången skall skötas. Så kommer att ske även nu, säger Kjellman.

Betygen delas ut som vanligt på skolavslutningen. Närbild på skolbetyg. Bild: Mostphotos

Betyg kommer att delas ut i normal ordning under den sista skoldagen. För elever som inte är på plats kommer betygen att skickas per post. Enligt uppgifter från St. Karins kan betyg även hämtas från skolans kansli under den första veckan i juni.

Otroliga åtgärder för att skapa trygg skolmiljö

Trots att skolorna med glädje tar emot eleverna under de sista veckorna så menar Kjellman att återgången till närundervisning har inneburit en stor ansträngning för rektorer och lärare.

- Det har gjorts otroliga åtgärder på skolorna för att kunna säkerställa en trygg återgång till närundervisning. Det har pågått många diskussioner med lärare kring hur eleverna ska röra sig i skolan för att minska risken för smittspridning, säger Kjellman.

Kring tio procents elevfrånvaro även i Kimitoön

I Kimitoöns kommun har under tio procent av eleverna anmälts som frånvarande, säger bildningschef Mats Johansson. Mängden frånvaroanmälningar varierar.

- I någon skola kan det vara tio procent av eleverna medan någon annan skola kan ha mellan tre till fyra procent. Det är få barn som blir hemma, säger Johansson.

Enligt Johansson är det på föräldrarnas ansvar att avgöra orsaken till frånvaron.

- Alla barn ska ha rätt att gå i skola. Vi följer alla lagar som i ett normalt läge, trots det rådande läget. Det är närundervisning som gäller och ingen distansundervisning ordnas längre, säger Johansson.