Trump kritiserar sin populära smittskyddschef Anthony Fauci – "Det är inte acceptabelt"

President Donald Trump kritiserar den ansedda smittskyddschefen Anthony Fauci i hårda ordalag. Trump är särskilt kritisk mot Faucis uttalande om att man bör ta det försiktigt då samhället och skolor öppnas.

Enligt Trump bör skolorna öppnas inom den närmaste framtiden medan Fauci i går konstaterade att det är oklart om skolorna kan öppnas ens i höst.

Trump vill också att ekonomin öppnas så snabbt som möjligt trots att det amerikanska smittskyddsinstitutets chef vill skynda långsamt beroende på coronaläget, som håller på att förvärras på mångas håll i landet.

– Vårt land bör återgå till det normala och det är inte möjligt om skolorna är stängda, sade Trump efter ett möte delstatsguvernörer i Vita huset.

Trumps kritik var väntad eftersom Fauci uppenbart är mer försiktig än Trump och för att den långvarige smittskyddschefen åtnjuter betydligt större förtroende och respekt bland allmänheten än Trump.

I går varnade Fauci för att öppna skolor alltför tidigt, eftersom man inte vet tillräckligt om coronavirusets inverkan på barn.

– Vi vet inte allt om detta virus om vi bör vara försiktiga, särskilt då det gäller barn, konstaterade Fauci inför senatens hälsovårdsutskott i går.

Trump kom i gårkväll med sitt mothugg då han direkt angrep Faucis ståndpunkt.

– Det är inte acceptabelt, särskilt vad gäller skolor, sade Trump som hävdade att viruset inte påverkar unga människor så allvarligt.