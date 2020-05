På samma gång lärde de sig det andra inhemska, vilket skulle visa sig vara nyttigt med tanke på bägges framtida äktenskap och tvåspråkiga familjeliv.

– Mamma blev ganska bra på finska, men man märkte nog att svenska var hennes modersmål, säger Eva Pursiainen, Mona-Lisa och Pauli Pursiainens äldsta dotter i dag.

– Och varenda gång som mommo ringde började mamma genast tala Kronobydialekt, minns hon med ett skratt.

Pirjo Wilmi-Rokkanen var liksom Mona-Lisa det enda barnet och med åren blev de två som systrar. De är också faddrar till varandras förstfödda barn.

– Pirjo har alltid funnits där och finns där fortfarande, konstaterar Eva Pursiainen om sin gudmor.

Den benhårda träningen

Vad innebar då "hård träning" för en kvinnlig sprinter i början av 1970-talet?

I Aktuella tvåan presenterar en av världens snabbaste kvinnor sitt träningsupplägg.

– Under vintern tränar jag 3-4 timmar per dag. Styrketräning ett par gånger i veckan, hårda länkar, långa drag. Mot våren blir det lättare och under tävlingssäsongen är träningen mycket lätt. Lätta länkar, snabba, korta drag och betydligt mindre styrka.

Det var aldrig något problem för mig att pina mig, jag tyckte om det. Man mår bra av att anstränga sig.

I programmet PS 25 år senare får hon igen svara på frågor om sin träning.

– Jag började träna målmedvetet då jag var 13 år gammal. Mitt mål var att delta i OS, att bli toppidrottare, jag ville stå överst på prispallen. Det motiverade mig.

– Det var aldrig något problem för mig att pina mig, jag tyckte om det. Man mår bra av att anstränga sig. Till en viss gräns förstås.

Det som hon inte nämnde då, men gett som förklaring till sina barn, är det faktum att hon för det mesta tränade med männen.

Lika hårt och lika mycket.

Drömmen som förblev en dröm

Även om siktet var inställt på snabbare tider, större framgångar, skulle det småningom stå klart att Mona-Lisa Pursiainen var allra snabbast som 22-åring 1973.

Året därpå blev EM i Rom en stor framgång för det finländska damlaget.

Nina Holmén och Riitta Salin korades till Europamästare på 3000 respektive 400 meter. Stafettlaget på 4 x 400 meter vann silver och Mona-Lisa Pursiainen och Pirkko Helenius brons på 200 meter respektive längdhopp.

I stafettlaget löpte kvartetten Marika Eklund, Mona-Lisa Pursiainen, Pirjo Wilmi och Riitta Salin. Silvertiden 3.25,7 gäller som finländskt rekord ännu 46 år senare.

Kvartetten nådde OS-final både i München 1972 och Montreal 1976, där de slutade sjua respektive sexa, men stafettmedaljen i Rom förblev den enda i ett stort mästerskap för de flyfotade damerna.

I programmet Matkalla Montrealiin år 1976 tillfrågades de blåvita idrottarna om sina mål inför spelen i Montreal.

Pursiainens svar var kort.

– Final på de individuella sträckorna och i stafetten.

Målet uppnåddes således i stafetten, men på de individuella sträckorna gick hon aldrig till OS-final. Därmed förblev också drömmen att stå överst på prispallen i ett stort mästerskap en dröm.

– 1973 var totalt fel år att vara på topp och visst harmade det då. Det kunde ju ha varit 1972 eller 1974, men det har också sin förklaring att det inte blev så, avslöjade hon i PS 1998.

Medaljtrion på damernas 200 meter i EM i Rom 1974. Guldet gick till Polens Irena Szewińska, silvret till östtyskan Renate Stecher och bronset till Mona-Lisa Pursiainen. Mona-Lisa Pursiainen på prispallen i EM 1974. Bild: imago/WEREK/ All Over Press

Tränarens misslyckade teknikbyte

Då Mona-Lisas studier förde henne till Helsingfors 1970 tränade friidrottarna på Olympiastadion, där Pertti Helin ledde sprintrarnas träning.

– Mona-Lisa hade snabba ben, bra acceleration och en enastående förmåga att hålla maxfarten, analyserar Helin sin tidigare adept i programmet Kiveen hakatut 2009.

På 1970-talet var Helin en kunskapstörstande ung tränare, hela tiden på jakt efter metoder och tekniker som kunde göra hans adepter ännu snabbare.

Det blev många och långa träningspass på Olympiastadion. Mona-Lisa Pursiainen tränar på Olympiastadion, 1974. Bild: Kalle Kultala

I PS berättar Mona-Lisa om hur Helin tog intryck av dåtidens ryska löpare och ville att hon skulle börja springa som Valerij Borzov.

Borzov, en produkt av den sovjetiska vetenskapliga idrottsskolan, hade vunnit guld på både 100 och 200 meter i München-OS 1972.

– Tekniken passade honom, men mig passade den inte alls.

Omtvistade tekniken ledde till skador

Nio år efter Mona-Lisas bortgång tar Pertti Helin i Kiveen hakatut på sig åtminstone en del av ansvaret för de skador som satte förtida stopp för tävlingskarriären.

– Mona fick ryggproblem. Eventuellt berodde de på att den nya tekniken skulle ha krävt starkare bålmuskulatur i förhållande till benstyrkan. Jag borde ha byggt upp träningen på ett annat sätt.

På grund av skadorna kunde Pursiainen inte träna lika mycket som tidigare. Samtidigt påverkade ryggsmärtorna löptekniken, som föll isär.

Som tränare sägs Pertti Helin ha varit mycket krävande. Han hade sällan något gott att säga till sina adepter och ordvalen i feedbacken var hårda.

Pertti Helin med sina adepter i början av 1970-talet. Tränaren Pertti Helin följer med Pirjo Häggmans träningar på Olympiastadion, 1974. Bild: Kalle Kultala

Enligt Pirjo Wilmi-Rokkanen, som tränade i samma stall som sin vän, var det inte ovanligt att Mona-Lisa grät på träningarna. Själv var hon hårdare funtad och drog sig inte för att komma med mothugg.

Först nu, nästan fem decennier senare, har man på allvar börjat diskutera vilken inverkan tränarens feedback och sätt att ge respons har på idrottarens välmående och möjlighet att prestera på topp.

Med två EM-medaljer, fyra Universiadmedaljer, fjorton individuella FM-guld och tolv stafettguld i bagaget lämnade Mona-Lisa Pursiainen tävlingsbanorna 1978.

– Det är bara något man måste acceptera, att det gick så här, konstaterade hon tjugo år senare.