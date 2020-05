EIF medger att division 1-lagen står inför svåra val: ”Att klara det här ekonomiskt blir svårt"

Herrarnas näst högsta fotbollsserie division 1 sparkar i gång sista veckoslutet i juni. Det är beslutet från division 1-klubbarnas och Bollförbundets möte på fredagen (15.5).

Division 1 spelas som en dubbelserie där alla tolv lag möter varandra två gånger. Serien ska vara slutspelad före utgången av oktober månad. November är reservmånad ifall många matcher blir flyttade.

November månad kan behövas för speldagar eftersom det är fullt möjligt att något lag drabbas av coronasmitta och hamnar i karantän för två veckor.

Samtliga tolv division 1-klubbar var representerade på mötet som Bollförbundet sammankallat. Under juli månad följs givetvis coronarestriktionerna vilket betyder att högst 500 personer kan finnas på plats under matcherna.

I praktiken betyder det att klubbarna kan ta in högst 400 åskådare per match. Peter Haglund som är vd för bolaget bakom Ekenäs IF:s representationslag i fotboll säger att klubbarna står in för svåra val och ekonomiskt svåra tider.

- Hur vi ska välja vem som får se matcherna och hur vi ska klara det här ekonomiskt blir svårt, säger Haglund.

Matchprogrammet senare

Han berättar att Bollförbundet försöker utreda om det vore möjligt att ta in fler än 400 åskådare på matcherna.

- En möjlighet kunde vara att dela in läktarna i sektioner, men det verkar vara svårlöst.

Haglund konstaterar att frågan om hur klubbarna kunde få någon kompensation för uteblivna biljettintäkter också är under arbete.

Peter Haglund är vd för aktiebolaget bakom EIF:s representationslag. Peter Haglund ser avslappnad ut då han sitter i en stol. Bild: Patric Westerlund / Yle

Klubbarna och Bollförbundet hoppas att det i augusti, september och oktober skulle vara möjligt att ta in fler än 400 åskådare på matcherna.

Matchprogrammet är ännu inte klart, men det är klart att varje lag kommer att vara tvunget att spela fler än en match per vecka, eftersom säsongen omfattar 22 matcher och man har 19 veckor till förfogande.

- Under juli spelar alla lag endast en match per vecka, de tre ”överlopps” matcherna plockas in efter det, förklarar Haglund.

Träningsmatcher i juni

Han säger att EIF ska hinna spela träningsmatcher före seriestarten. EIF inledde träningarna i små grupper i förra veckan (6.5).

- Vi siktar på att spela tre träningsmatcher före seriestarten, säger Haglund.

I division 1 spelar säsongen 2020 tolv lag en dubbel serie. Vinnaren stiger till högsta serien och tvåan kvalar om en plats i högsta serien för säsongen 2021. De tre sista lagen degraderas till division 2.

I serien deltar AC Kajaani (Kajana), AC Oulu (Uleåborg), Ekenäs IF, FC KTP (Kotka), FF Jaro (Jakobstad), Gnistan (Helsingfors), KPV (Karleby), MP (S:t Michel), MuSa (Björneborg), MYPA (Myllykoski), SJK Akatemia (Seinäjoki), VPS (Vasa).