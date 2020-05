Fler självmord under coronaepidemin - inom psykvården råder patientbrist och läkarna befarar rusning på sommaren

Betydligt färre patienter än normalt har sökt sig till psykvården under våren och läkarna befarar rusning på sommaren. Enligt polisens statistik ser coronavirusutbrottet ut att ha ökat på antalet självmord.

– Det har varit skrämmande tyst inom den psykiatriska vården. Bland överläkarna frågar vi oss var alla patienterna är, säger Hanna-Mari Alanen, chef inom psykiatriska vården vid Tammerfors universitetscentralsjukhus.

Vid Birkalands största psykiatriska sjukhus Pitkäniemi hinner man vanligtvis knappt byta lakan på bäddavdelningen före nästa patient tas emot. Nu har upp till tre hela avdelningar stått tomma. Eftersom vårdkriterierna är mycket strikta betyder det enligt Alanen att det finns många mycket sjuka människor som inte söker vård.

Samma budskap har gällt för så gott som hela den övriga vården, från hälsocentraler till icke-brådskande vård. Patienter skjuter fram eller avbokar sina tider eftersom de inte vill belasta vården eller är rädda för att få coronasmitta.

Också vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har psykvårdspatienterna varit 20 procent färre i vår.

Stilla före stormen

Enligt Hanna-Mari Alanen är sommaren vanligtvis en lugn period inom psykvården. Men i sommar stänger man inte några avdelningar utan håller dem öppna.

– Jag fruktar för hurdan sommaren blir. Det känns som att det nu är stilla före stormen, säger Alanen.



Hanna-Mari Alanen, chef vid Tammerfors universitetscentralsjukhus. Taysin psykiatrian toimialajohtaja Hanna-Mari Alanen kuvattuna Pitkäniemen sairaalan puistossa Nokialla. Bild: Miikka Varila / Yle

Ökat antal självmord

Alanen understryker att det vid Pitkäniemi sjukhus är tomt också på avdelningen för äldrepsykiatri.

Under mars-april steg antalet självmord i Inre Finland, som omfattar Birkaland, och Västra Finland. I Inre Finland fördubblades antalet självmord under perioden från 14 till 30.

Årligen gör kring 800 människor självmord i Finland och de som försöker ta sitt eget liv är 10 000–30 000. Självmorden har minskat sedan början av 2000-talet, men siffran har hållits stabil under de senaste åren. Självmord förekommer ofta just under våren, men sällan så tidigt som i mars.

Polisen har också sett en ökning i familjevåld och antalet utryckningar till privata hem steg under våren. Utryckningarna till hemmen ökade under årets tre första månader med 3 000 stycken i hela landet.

– Vi behöver hela årets statistik för att kunna dra raka slutsatser. Trots det syns ångesten av coronavåren och restriktionerna också i det ökade antalet utryckningar till hemmen, säger Timo Vuola vid Inre Finlands polisinrättning.

Mentala problem hopar sig globalt

Världshälsoorganet WHO varnade i torsdags för att en psykisk kris kan drabba miljoner människor över hela världen på grund av coronapandemin. Död, isolering, rädsla och fattigdom kommer att medföra också stora psykiska problem enligt WHO.

Både antalet sjuka och graden av psykiska problem befaras öka och regeringar världen över borde därför ställa den psykiska hälsan i främsta rummet, anser WHO.

Artikeln är översatt från Anni Tolonens artikel Itsemurhissa koronakeväänä lähes 15 prosentin kasvu – Psykiatrinen johtaja: “Osastoilla on ollut pelottavan hiljaista”.