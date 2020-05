Fotbollsettan kör igång i slutet av juni – spelar endast en dubbelserie: ”Den bästa lösningen med tanke på situationen”

Nu står det klart att herrarnas division 1 kommer att köra igång det sista veckoslutet i juni. Det meddelade Bollförbundet på fredagen. Meningen är att hitta en så normal rytm som möjligt, förklarar FF Jaros vd Fredrik Haga för Yle Sporten.

Spelstart den 27 juni. Dubbelserie där alla tolv lag möter varandra två gånger som förhoppningsvis ska vara klar i slutet av oktober.

Där planen för att genomföra säsongen 2020 i division 1.

– Det viktigaste är att beslutet kommer och då kan våra permitteringar ta slut och vi kan återgå till normalt arbete och vi kan börja bygga upp oss inför säsongen, sammanfattar VPS lagkapten Sebastian Strandvall för Yle Sporten efter beslutet.

VPS spelare har varit permitterade sedan mitten av april, men har trots det tränat nästan som normalt. Matchschemat låter också vettigt i hans öron.

– 22 matcher på 19 veckor känns inte speciellt tungt, det är ganska normalt. Man är van med ett värre matchtempo. I ligan har vi haft sex matcher på 18 dagar så allt går, slår han fast.

Sebastian Strandvall. Sebastian Strandvall i VPS. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Från FF Jaros del välkomnar också vd Fredrik Haga beslutet.

– Det är den bästa möjliga lösningen med tanke på den rådande situationen. Jaro är nöjda med dagens möte, säger han till Yle Sporten.

"Hur ska vi göra med säsongskorten?"

De första omgångarna kommer alltså att spelas i juni och juli då regeringens restriktioner gällande publikmängden fortfarande är i kraft. Budet är att max 500 personer får ta del av evenemanget, och lagen tolkar det på lite olika sätt.

EIF:s Peter Haglund säger för Yle Västnyland att man kommer att kunna ta in 400 åskådare, medan Jaro räknar med 500.

– Men det tar ju inte bort det stora praktiska problemet vi har: hur ska vi göra med säsongskorten? frågar han sig.

Jaro har nämligen i skrivande stund sålt ungefär 800 säsongskort och nästan hälften av alla som köpt dem kan alltså i värsta fall få nöja sig med att se hemmamatcherna på tv.

– Det är en fråga som vi inte ännu kunnat hitta något svar på. Vi arbetar som bäst för att nå någon vettig lösning, säger Haga.

Fredrik Haga. Fredrik Haga blir ny VD för Liga-Jaro Ab. Bild: Yle

Överlag innebär den kommande säsongen stora ekonomiska utmaningar för klubbarna. En tredjedel av alla hemmamatcher försvann ur budgeten i och med att det spelas dubbel- istället för trippelserie.

– Vi är alltså tvungna att bjuda på en produkt utan att få inkomster för det. Det är som att ha en restaurang och säga att kökspersonalen nog ska laga mat men inte få betalt för det, säger Haga.

– Vi måste få understöd eller kompensation från regeringen för att få det hela att gå runt. Det finns ju en massa olika stöd och Bollförbundet håller också på att förhandla, men man vet ju inte hur det går, fortsätter han.

Fortfarande oklart när det blir derby i Österbotten

Fotbollsligalagen ställs inför samma utmaningar, men har åtminstone ett större tv-avtal att dra nytta av under de första ekonomiskt tunga månaderna.

– De hade alltså en större morot att köra igång verksamheten igen, konstaterar Haga.

Säsongen 2020 i division 1 är högintressant inte minst ur österbottniskt perspektiv då både VPS och KPV åkte ur ligan 2019. Dessutom steg SJK Akatemia upp från tvåan.

Nu är frågan när de här matcherna kan spelas. Alla vill naturligtvis att deras hemmamatcher mot lokalrivalerna spelas först då en större publik kan släppas in på arenan.

– Alla fyra hemmamatcher är oerhört viktiga för oss. Helst skulle vi ju se att vi möter dem i Jakobstad tidigast i augusti, förutsatt att regeringen lättar på restriktionerna då, säger Haga.

– Man vill alltid ha derbymatcher på publikvänliga dagar, nu skulle det gälla att få något sorts undantagstillstånd att så man kan ta in så mycket publik som möjligt, kompar Strandvall som tillägger att man exempelvis på nya Sandviken kunde släppa in 2000 personer om man håller det till 500 per sektion.

Enligt Haga ska Bollförbundet ta itu med matchprogrammet nästa vecka. Lagen får skicka in sina önskemål från och med i kväll.

– Men nu mer än någonsin tidigare handlar det nog om att bara tacka och ta emot det man får, konstaterar han.

På fredagen blev det också klar att damernas division 1 startar den 13 juni och samma dag kör också herrarnas division 2 igång.