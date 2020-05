Rysslands låga dödssiffror förvånar – myndigheterna försvarar statistiken envist

Rysslands låga dödlighet i covid-19 väcker allt fler misstankar om att landet mörkar statistiken. Myndigheterna betonar att alla uppgifter är korrekta. Orsaken till konflikten ligger mycket i landets statistiska metoder.

För närvarande har Ryssland tredje mest bekräftade coronafall i världen, men om man ser på antalet dödsfall är landet först på 18:onde plats.

Den ryska dödligheten i covid-19 är uppseendeväckande låg. Landet har hittills registrerat omkring 2 500 dödsfall.

I jämförelse med folkmängden har 16 personer per en miljon avlidit i Ryssland. I Finland är motsvarande siffra 51.

Statistiken har förundrat många och väckt starka tvivel.

Myndigheterna dementerar all kritik med bryska metoder. En artikel i New York Times i veckan pekade på att antalet dödsfall kan vara betydligt större än den officiella statistiken. Ryska utrikesministeriet krävde omedelbart en officiell ursäkt av tidningen och ryska kontrollmyndigheten inledde en undersökning.

Regeringen menar att landets statistiska metoder är ''utomordentligt exakta''.

– Vi manipulerar aldrig den officiella statistiken, förklarar vice-premiärminister Tatjana Golikova till nyhetsbyrån Interfax.

Istället använder Ryssland en annan metodik än många andra länder.

Ryssland bokför annorlunda



I många europeiska länders dödsstatistik ingår alla fall där den avlidna testat positivt för coronavirus. Ryssland följer andra regler.

Landet bokför inte automatiskt covid-19 som en dödsorsak trots att den avlidna har testat positivt. I statistiken finns även en annan avdelning där man bokför de fall där covid-19 enbart spelat en sekundär roll.

Den enda regionen i landet som öppet publicerar båda grupper är Tjeljabinsk. På Tjeljabinsks officiella hemsidor finns två uppgifter om antalet döda. För närvarande har sex personer i regionen avlidit på grund av covid-19.

En annan avdelning visar att tolv andra personer har dött där viruset spelat en bakomliggande orsak.

I den landsomfattande statistiken rapporteras enbart sex fall, inte 18.

Ifall man följer ett ''europeiskt'' räknesätt saknas alltså 67 procent av Tjeljabinsks totala antal dödsfall. Samma skillnader finns på andra håll.

Staden Moskva uppgav nyligen att 60 procent av fallen där den avlidna testat positivt för coronaviruset inte har bokförts i den officiella dödsstatistiken över covid-19. Orsaken är att en obduktion hade visat att den främsta dödsorsaken varit en annan.

Nästan alla fall obduceras



Ryssland förklarar sina exakta uppgifter med att landet utför ett stort antal obduktioner.

Enligt staden Moskva obducerar man alla avlidna som misstänkts ha dött i covid-19.

– Ryssland utför annars också obduktioner på 70 procent av alla avlidna, säger demografen Sergej Timonin till nättidningen Meduza.

I många europeiska länder är andelen enbart tio procent.

I början av maj publicerade Moskva sin statistik över det totala antalet dödsfall i staden under april månad. Uppgifterna visade att antalet hade ökat med 18 procent, eller 1 800 personer, jämfört med tidigare år.

Demografer menade att ökningen var ett direkt resultat av epidemin och att inte 685 personer hade dött i covid-19 utan minst det dubbla.

Staden dementerade detta och hänvisade till obduktionsresultaten.

– I vissa fall beror dödsfallen på coronaviruset, ibland inte, förklarade patologen Georgij Frank till BBC. Ifall den avlidne led av en svår cancer och en lindrig form av covid-19 är det förstås naturligt att fallet inte klassificeras.

Samtidigt kritiseras reglerna för att ge större spelrum för manipulationer.

Dubbel bokföring?



Nättidningen Meduza publicerade i fredags en stor undersökande artikel i ämnet.

Tidningen konstaterar att ryska hälsovårdsministeriet publicerade en förordning den 28 april där patologerna uppmanas dela upp dödsfallen i två avdelningar.

Enligt tidningen har de strängare reglerna gjort det lättare att, vid behov, manipulera statistiken.

Men Meduza hittade inga direkta bevis på att federala myndigheter gett order om att mörklägga statistiken.

De demografer tidningen intervjuat pekade dock på besynnerliga siffror i statistiken.

– Staden S:t Petersburg tycker verkligen om siffran tre, konstaterade demografen Aleksej Raksja. I slutet av april registrerade staden flera dagar i rad tre dödsfall. Man fick nästan intryck av att nån hade gett order om det hela.

Samtidigt visar S:t Petersburg upp en oroväckande statistik kring antalet dödsfall i lunginflammation.

Den 13 maj informerade stadens guvernör att nästan 700 personer har dött i lunginflammation de senaste tio veckorna. Ett antal som är nästan sex gånger fler än vanligt.

Enligt officiell statistik har hittills 80 personer dött i S:t Petersburg.

Tillförlitliga uppgifter kommer senare



Den ryska folkhälsomyndigheten menar att det låga antalet bottnar i tidiga restriktioner och att patienten i god tid har sökt hjälp.

Enligt demografen Aleksej Raksja är det till Rysslands fördel att landet är tämligen isolerat.

– Ryssland är dåligt integrerat med både Europa och Kina, säger han till radiostationen Moskvas eko. Även inom vårt land är transportvägarna inte alls lika välutvecklade som till exempel i USA.

De flesta experter är eniga om att olika statistiska metoder i olika länder gör det omöjligt att dra långgående slutsatser om virusets framfart i det här skedet. Istället lönar det sig att se på ''Excess mortality'', eller antalet dödsfall som överstiger medelvärdet under en viss period.

En statistik som ännu låter vänta på sig.

Källor: The Guardian, TASS, Meduza, Moskvas eko, The Moscow Times, Interfax, Fontanka, RBC, Moskvas stad, regionen Tjeljabinsk, BBC, The New York Times