Inga besök vid sjukhusen:

Inga besökare på sjukhusen. 🏥 Hör ni vad sjukt (pun unintended) det låter? Jag tillbringade tre av mitt livs värsta månader på Esbo sjukhus. Av 100 dagar hade jag besök 99. Mitt liv hade krasats sönder och det enda som fick mig att hållas på ytan var Linus, familjen och kompisarna. . Kanske ni tänker att en blindtarmsoperation eller ett benbrott ska man klara ensam? Men ett cancerbesked då? Eller en livshotande operation? I dag tänker jag på de som är intagna på sjukhus och saknar ihjäl sig efter någon som håller deras hand. #esbosjukhus #espoonsairaala #hjärnblödning #coronasucks