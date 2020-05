Netanyahus nya regering får hård kritik - 36 ministrar och 16 viceministrar i kabinett som tänker annektera stora delar av Västbanken

Israels nya samlingsregering fick hård kritik redan innan den installerades på söndagen. Regeringen som ska ledas turvis av Benjamin Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gant, består av hela 36 ministrar och 16 viceministrar.

Benjamin Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gantz löste nyligen en långvarig regeringskris genom ett maktfördelningsavtal som innebär att Netanyahu sitter kvar som premiärminister i 18 månader och att Gantz därefter tar över för 18 månader.

Den nya regeringen fick hård hård kritik redan på grund av rekordantalet ministrar. Både Gantz och Netanyahu utsåg sina egna ministrar, vilket innebär att regeringen består av hela 36 ministrar samt 16 viceministrar.

Netanyahus högerblock Likud och Gantz center-vänsterallians Blåvitt får lika många ministrar och de har bägge vetorätt i alla större frågor.

Kritiken mot det stora antalet ministrar, är särskilt hård eftersom arbetslösheten har stigit till 25 procent på grund av pandemin. Netanyahu skulle antagligen vilja ha ännu fler ministrar eftersom de ministerposter som är vikta för honom inte räcker till för alla religiösa småpartier och fraktioner i hans högerkoalition.

Netanyahu var tvungen att skjuta fram regeringens installation på grund av missnöjet inom hans eget block Likud.

Även Gantz koalition har uppvisat sprickor efter att han fattade sitt kontroversiella beslut att bilda regering med sin huvudmotståndare Netanyahu.

Gantz motiverade sitt beslut med coronakisen, trots att hela hans valkampanj byggde på löften om att den åtalade Netanyahu inte får fortsätta som premiärminister utan måste ställas inför rätta.

Tusentals israeler har under våren deltagit i massprotester mot Netanyahus medverkan i regeringen, trots den rådande coronapandemin och direktiv om fysisk distans.

Bild: /All Over Press

Flera tusen israeler demonstrerade mot Netanyahu i Tel Aviv den 19 april. Flera tusen israeler demonstrerade mot Netanyahu i Tel Aviv den 19 april. Bild: /All Over Press

Gantz svor alltså att han aldrig skulle samarbeta med den brottsmisstänkta Netanyahu, men nu kommer de ändå att arbeta tillsammans med Gantz som försvarsminister.

Kritikerna har varit särskilt missnöjda med att man bildar en ny post för en "alternerande premiärminister."

Det befaras leda till att Netanyahu sitter kvar i regeringen även efter att hans 18 månader långa mandat som premiärminister är över och han i princip borde försvara sig i rätten mot åtal om korruption och bedrägeri.

Skeptikerna understryker hur lätt eller hur sannolikt det är att Netanyahu river upp avtalet med Gantz efter 18 månader, då försvarsministern borde ta över som premiärminister.