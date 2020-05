Virtuellt halvmaratonlopp med mobilapp som stöd och påhejare – vi testade Virtual Helsinki City Run

View this post on Instagram

First halfmarathon after pregnancy. My goal was to run under 2h, I surprised myself by running 1.55:29! Super happy! 🤗💪🏼 #virtualhcr #helsinkicityrunningday #helsinkicityrun #halfmarathon #löpning #halvmaraton #löparglädje #juoksu #puolimaraton #momswhorun #mutsireenaa