Amerikanska centralbanken: Arbetslösheten i USA kan stiga till 25 % medan ekonomin krymper med 30 %

USA:s ekonomi kan krympa med upp till 30 procent under årets andra kvartal, varnar den amerikanska centralbankens chef Jerome Powell. Det innebär att arbetslösheten kan stiga till 25 procent, det vill säga lika lika högt som under de värsta åren under depressionen på 1930-talet.

Jerome Powell försäkrar i alla fall att USA kommer att undvika en långvarig depression och att den ekonomiska återhämtningen i USA börjar redan under årets tredje kvartal.

Centralbankschefen medger ändå tt ekonomin inte kommer att återhämta sig fullt ut innan man utvecklar ett vaccin mot coronaviruset.

- De data som vi ser under detta kvartal som slutar i juni, kommer att vara mycket, mycket dåliga. Vi kommer att se en stor nedgång i den ekonomiska aktiviteten och stor uppgång i arbetslösheten, konstaterade Powell i en tv-intervju på söndag kväll.

Enligt honom är medicinska data ändå viktigare än ekonomiska, eftersom pandemins utveckling kommer att diktera hur det går för ekonomin.

Utan ett vaccin är en återgång till det normala inte möjlig.

- Jag tror att vi ser ekonomin återhämta sig stadigt under årets andra hälft. Det kommer att ta tid att komma tillbaka men det kan ska i slutet av nästa, men vi vet verkligen inte, medgav Jerome Powell.

Den amerikanska centralbankens chef Jerome Powell utsågs till sin post av Donald Trump, som ändå har kritiserat honom upprepade gånger.

Powell utsågs till sin post av president Donald Trump, som ändå har kritiserat centralbankschefen vid många tillfällen.

Powell har i varje fall fått beröm för att den amerikanska centralbanken reagerade snabbt och beslöt om stimulansåtgärder redan innan Vita huset reagerade och stängde samhället på olika sätt.

Centralbanken har pumpat miljarder dollar in i ekonomin för att stöda banker och större bolag. Powell försäkrade i natt att centralbanken är redo att göra vad som måste göras för att få ekonomin på fötter.

Enligt Powell spelar konsumenter en central roll.

- Folk måste ha förtroende för att ekonomin skall kunna återhämta sig, och det kan inte ske innan vi får ett vaccin.

Går på demokraternas linje

Powell sade också att man antagligen måste stöda arbetslösa, anställda och företag ännu mer än vad kongressen har gjort hittills med sina stödpaket som nu uppgår till omkring tre tusen miljarder dollar.

Det är något som demokraterna i kongressen också ständigt har understrukit, även om Trump och republikanerna anser att man redan har gjort tillräckligt för att stöda ekonomin.

Den demokratiska majoriteten i representanthuset antog förra veckan ett nytt miljardpaket främst för att stöda arbetslösa, små- och medelstora företag samt delstater vars skatteintäkter har rasat på grund av pandemin.

Senaten där republikanerna är i majoritet, har vägrat att diskutera lagförslagen och Trump har hotat att lägga in sitt veto mot de demokratiska stimulansåtgärderna.

Powell verkar stå på demokraternas sida i debatten.

- Om vi låter folk gå utan arbete alltför länge och om vi låter företagen gå under i onödan, så medför det långsiktiga skador för ekonomin och återhämtningen bli långsammare. Den goda nyheten är att vi kan undvika det genom att ge mer stöd nu, sade Powell.

Källor: AP, Reuters