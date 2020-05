Danmark kan slippa restriktioner i en andra våg – men då krävs försiktighet i nya öppningfaser

Danmark coronatestar nu frikostigt alla som vill. Testandet har gett fler fall av Covid-19 - men också skapat en kontroll över smittoläget. Nu har man kunna starta nästa fas av återöppnandet av samhället.

Kyrkor, krogar och skolor öppnades på måndagen. Gymnasieelever fick börja skriva examina, yrkesskolelever kunde inleda sin praktikperiod.

Glädjen var stor i Danmark på måndagen när både fatölet flödade och kaffemaskinerna surrade efter två månaders uppehåll.

För tillfället har coronasmittan konstaterats hos 11 000 danskar. 548 personer har avlidit. Smittan är i avtagande.

I en intervju i tidningen Politiken sa statsminister Mette Frederiksen (socialdemokrat) i söndags att det kanske inte krävs nya hårda restriktioner i en andra coronavåg.

– Danmark har nu en bra infrastruktur som tillåter att man snabbt och effektivt kan slå ner smittan. Viruset är visserligen långtifrån övervunnet. Och det är farligt, tillägger statsministern lika snabbt som hennes finländska partikollega Sanna Marin brukar göra.

Men någon omfattande nedstängning behövs kanske inte, även om smittan skulle sprida sig igen när temperaturen kravlar neråt och danskarna söker sig inomhus, säger Mette Frederiksen enligt Politiken. Dessutom kan man förebygga en andra våg av smitta. Det är både epidemiologer och politiker i Danmark eniga om.