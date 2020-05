Morgonkollen: Kommunbranschens förhandlingar fortsätter, ansiktsskydd sys i stället för pälsar i Lovisa, arbetslösheten stiger och ekonomin krymper i USA

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

I dag fortsätter kollektivavtalsförhandlingarna inom kommunbranschen. De har pågått sedan januari utan resultat. Parterna har fått hjälp av riksförlikningsman Vuokko Piekkala, men nu fortsätter de utan henne. En paus i förhandlingarna har pågått sedan valborgsmässoafton då vårdarfacken Tehy och Super förkastade det senaste medlingsbudet.

Företaget Gemmi i Lovisa har börjat sy ansiktsskydd i stället för pälsar. Genom tillverkningen av ansiktsskydd har företaget lyckats sysselsätta fyra–fem personer. Masktillverkningen kom i gång i mitten av april och modellen är utvecklad tillsammans med ett privat vårdhem i staden. Med nuvarande bemanning kan företaget sy upp omkring 500 masker per dag.

Restauranger och kaféer öppnar sina dörrar igen i början av juni med vissa begränsningar – till exempel färre kunder. Ett annat förslag har varit att begränsa tiderna då alkohol serveras, vilket intresseföreningen Bryggeriförbundet ställer sig emot. De anser att för stränga restriktioner utgör mer skada än nytta för företagarna.

Utrikes:

Den amerikanska centralbaken befarar att landets ekonomi kan krympa med upp till 30 procent under årets andra kvartal. Samtidigt kan arbetslösheten stiga till 25 procent – alltså lika hög arbetslöshetsgrad som under de värsta åren under depressionen på 1930-talet.

Ett kanadensiskt konstflygningsplan tillhörande landets flygvapen har störtat i natt i ett bostadsområde i provinsen British Columbia. En kvinnlig pilot omkom i olyckan som skedde i samband med en flyguppvisning. Planets andra pilot skadades allvarligt då han räddade sig med en katapultstol och landade på ett hustak.

Italienska forskare befarar att coronaisoleringen håller på att skapa en "covid-generation", det vill säga barn som riskerar slås ut då de inte kan följa med distansundervisningen. Italienarna bor trångt, det saknas lugn och ro, och flera hem saknar internet och dator. Både lärare och elever i Italien kämpar hårt för att klara av distansundervisningen.

Det ostadiga vädret fortsätter i hela landet. Växlande molnighet utlovas i landets västra del och på dagen lokalt regnskurar. Mot kvällen klart och uppehåll. Temperaturen ligger mellan 8 och 12 grader.

I landets östra del, Norra Österbotten och Kajanaland är det halvklart till mulet med tidvisa regnskurar. Det är mellan 8 och 11 grader varmt.

I Lappland molnigt och lokalt regnskurar eller snöbyar. Temperaturen är mellan 4 och 9 grader. Svag till måttlig vind i hela landet.