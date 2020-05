Inrikesminister Ohisalo: Politikerna ska inte blanda sig i vart Finnair flyger

Debatten kring Finnairs inrikesflyg fortsätter. Inrikesminister och De grönas ordförande Maria Ohisalo är den senaste som talar ut. Hon säger att bolaget ska få fatta beslut om rutterna de flyger själv.

– Politikerna kan inte diktera för Finnair vart bolaget borde flyga. Finnair fattar de besluten själv, säger Ohisalo.

Hon ser statens roll i bolaget mer som en principiell sak.

Finnair har beslutat att inte resa till Jyväskylä, Joensuu, Kajana, Kemi och Karleby–Jakobstad under sommaren och eventuellt även under vintersäsongen. Flygen till de här destinationerna har inte varit lönsamma, meddelade Finnair under helgen.

Ministrar lyfter fram klimatet

Maria Ohisalo ser hellre att Finnair genomför sina klimatmål, vilket hon säger är den svåraste biten i flygbranschen. Enligt henne har det ändå varit intressant att följa med den offentliga debatten om Finnair och politikernas möjlighet att påverka verksamheten.

Också ägarsyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) säger att det går emot klimatmålen att flyga med tomma flyg. I Yles program A-studio sa hon att regeringen inte kan bifoga några villkor när det kommer till att stödja Finnair.

Hon säger att regeringen lagt fram en önskan till Finnairs ledning om att landet måste ha fungerande inrikesförbindelser.

Finnair hoppas på att kunna återgå till att flyga som normalt, men är beroende av den globala flygtrafiken.

– Jag kan därför inte lova något. Vi hoppas ändå förstås att hela vår trafik ska kunna återupptas så fort som möjligt. Det skulle vara till alla parters fördel, sade Finnairs vd Topi Manner till Yle i går.