Regeringen överens - restaurangerna får använda hälften av sin kapacitet, buffetbord är förbjudna, alkoholserveringen ska sluta klockan 22

On sekä ravintoloiden että asiakkaiden etu, että rajoituksista pidetään kiinni. #ravintolat voivat ottaa sisään puolet normaalista asiakasmääristä. Asiakaspaikkoja lisätään, kun se on turvallista. Ravintolat voivat olla auki klo 23 saakka, anniskelu on mahdollista 22 asti.