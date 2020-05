Slumpen tog Borgåbon Heidi Aspelin till final i tävling med temat skog: "Jag gjorde provet och så råkade jag vara bäst från skolan"

Heidi Aspelins intresse för skogen och naturen har vuxit fram genom farfars lärdomar, i skogen på stugan i Kouvola och hemma ute på landet i Andersböle.

- Här växer bland annat blåbär och lingon och så tror jag att de här är väggmossa. Och där borta växer en liten tallplanta.

Det här berättar Heidi Aspelin när Yle Östnyland tillsammans med henne besöker en skogsglänta i närheten av hemmet i Andersböle i Borgå.

Aspelin går på åttan i Strömborgska skolan i Borgå och på onsdagen är hon en av 50 högstadieelever som ska tävla i finalen i Skogsnöten, en riksomfattande tävling med skogen som tema.

Att just hon skulle tävla och bli en av de 50 finalisterna av fler än 21 000 tävlande elever var ingen självklarhet. Snarare tvärtom - en slump då hon inte ens hade anmält sig till tävlingen.

- Dagen då kvalet ägde rum hade vi problem med läsordningen i skolan och hade två timmar geografi. Vår lärare sa då att alla i min klass fick göra det här provet. Jag gjorde provet och så råkade jag vara bäst från skolan och komma till finalen.

Hemma i Andersböle i Borgå har Aspelin nära till skogen och naturen. Solen tittar fram bakom träden i en skogsglänta. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Aspelins intresse för skogen och naturen kommer från familjen. Framför allt hennes farfar som lärt henne mycket om skogen och skogsarbete. Att bo på landet och ha skogen nära har också inverka.

- Vi har en stuga i Kouvola och där är vi mycket på sommaren. Där granskar vi alla möjliga arter och rör oss i naturen. Jag rider och håller på hästar och då vistas jag ofta i skogen. Det är roligt att observera vårtecken.

I skogsgläntan hörs fågelkvitter men exakt vilka fåglar som sjunger förblir oklart. Aspelin berättar att fågelläten inte hör till hennes starkaste sida.

- Jag är bra på artkännedom. Jag är ganska bra på olika däggdjurs- och fågelarter, träd och vissa växter.

Artkännedom är också det Aspelin hoppas att dyker upp i finalen på onsdagen.

Heidi Aspelin studerar arterna i skogsdungen. Här finnas bland annat lingon, blåbär och väggmossa. En flicka sitter och studerar en bädd av mossa i en skogsglänta. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Finalen går av stapeln virtuellt under skoldagen via en sändning hon ska följa med via nätet. Under sändningen visas frågorna som finalisterna sedan ska besvara via en mobilapplikation.

- Man ska läsa igenom frågan på datorn och sen sätter man in en kod i telefonen och då kommer svarsalternativen upp. Vi har 15 eller 30 sekunder på oss att besvara frågan.

Inför finalen har Aspelin läst igenom biologihäftet och läst lite om olika arter i en bok. Några andra större förberedelser behövs inte.

- Jag tänker så här att det jag inte kan så kanske man nu inte heller kan stressläsa och lära sig här före. Om jag inte kan så kan jag inte, men jag hoppas det går bra imorgon.

Finalen ordnas onsdagen den 20 maj klockan 10-12. Intresserade kan följa med finalen via nätet.