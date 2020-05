WHO röstade för en oberoende utredning av sin egen insats mot coronapandemin

Bild: Alamy / All Over Press

Alla WHO:s 194 medlemsländer röstade för resolutionen. WHO:s högkvarter fotograferad nedifrån. På fasaden finns WHO:s cirkelformade logotyp med en lagerkrans, en karta över världen och symbolen för läkekonsten, en stav omslingrad av en orm. Bild: Alamy / All Over Press

USA:s president Donald Trump har högljutt kritiserat WHO, och hotat dra landet ur FN-organet. Trump anser att WHO är Kinas nickedocka, och beskyller Kina för att ha mörklagt coronavirusets ursprung. På tisdagen beslöt WHO:s medlemsländer att en oberoende utredning ska klarlägga organisationens agerande under pandemin.

En del av medlemsländerna befarade att konflikten med USA skulle bli ännu värre, eftersom de inte väntade sig att USA skulle underteckna tisdagens resolution.

Så sent som på måndag hade president Donald Trump kritiserat WHO för att inte göra tillräckligt i kampen mot pandemin, samt för att stå Kina alltför nära.

WHO hade samlats till sitt årliga möte, och det var EU som hade lagt fram resolutionen. Den fordrar en oberoende och omfattande utvärdering av den internationella insatsen mot coronapandemin. Det heter att uttryckligen vad WHO gjort och när den gjort det också ska granskas.

EU lade fram resolutionen å 100 länders vägnar och alla WHO:s 194 medlemsländer röstade för den.

WHO-chefen Tedros Ghebreyesus välkomnar granskningen, men anser inte att verksamheten behöver omstruktureras märkbart. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus puhuu käsillään viittilöiden. Bild: Salvatore di Nolfi / EPA

Utredningen ska säkerställa en "fullständig och transparent förståelse för virusets ursprung, händelseförlopp och WHO:s beslutsfattande", skrev USA:s FN-beskickning i Genève strax efter omröstningen.

WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus välkomnar en granskning av organisationens verksamhet, men vidhåller att det inte finns ett behov för att drastiskt stöpa om den.

– Vad världen behöver är att stärka, implementera och finansiera systemen och organisationerna den redan har, inklusive WHO, sa Ghebreyesus.

WHO-chefen fick på tisdag också flankstöd av EU.

– Nu är det tid för solidaritet, inte för att peka finger eller underminera multilateralt samarbete, sa Virginie Battu-Henriksson, EU:s utrikespolitiska taleskvinna.

Källor: AFP, Reuters