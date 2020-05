Kristi himmelsfärdsdag – en kyrklig högtid eller bara en ledig dag?

USA hotar dra sig ur WHO helt och hållet.

USA:s president Donald Trump har högljutt kritiserat WHO, och hotat dra landet ur FN-organet. Trump anser att WHO är Kinas nickedocka, och beskyller Kina för att ha mörklagt coronavirusets ursprung. På tisdagen beslöt WHO:s medlemsländer att en oberoende utredning ska klarlägga organisationens agerande under pandemin.