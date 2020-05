Restaurangerna i Sverige har varit öppna men drabbats hårt av coronakrisen – kvarterskrogen klarar sig tack vare stöttande stamkunder

De restriktioner som kommer att gälla på restauranger i Finland liknar på många sätt de som gällt i Sverige. Där har restaurangerna fått hålla öppet under hela coronakrisen – men lidit ändå.

Trots mycket bilder på fullsatta uteserveringar i Stockholm har restaurangbranschen i Sverige drabbats hårt av coronakrisen. Trots att restaurangerna är det klart färre som viljat röra sig ute bland folk de senaste månaderna, och dessutom finns det inga turister längre.

Ytterligare en faktor är att svenskarna, liksom många andra i världen, inte bara är oroliga för viruset i sig utan också för sin ekonomi och framtid. Stockholmsbarometern från Stockholms handelskammare rapporterar om enorm nedgång inom hotell- och restaurangbranschen, och om en nattsvart arbetsmarknad och rekordlåg tilltro till den svenska ekonomin.

Folk håller i sina pengar

– Folk håller i sina pengar, säger en anonym krögare på Swedenborgsgatan på Södermalm.

Enligt en rapport från branschorganisationen har omsättningen inom branschen minskat med 60 procent, är det en siffra du kan hålla med om?



– Det är värre än så. Mycket värre.

Just den här krögaren vill inte ställa upp på längre intervju. Läget är för tungt.

Rapporten från branschorganisationen Visita och Handels Utredningsinstitut säger att 9 000 företag och 80 000 jobb inom besöksnäringen är hotade.

Swedenborgsgatan har i flera år stängts för bilar till sommaren, och blivit gågata med uteservering från maj till september. I år blir säsongen annorlunda. Tom uteservering på solig gågata. Bild: Frida Lönnroos

På Swedenborgsgatan på Södermalm har sommargågatan precis öppnat, och normalt betyder det fullsatta uteserveringar så fort solen tittar fram. Stockholm stad öppnade dessutom för möjligheten till tidigare uteserveringssäsong redan i början av virusepidemin, för att hjälpa krögarna.

Men alla man talar med uppger att kundantalet minskat drastiskt. Restauranger i Stockholm har fått permittera personal, och en del har redan stängt, tillfälligt om inte för gott.

Det är mycket mer take away, åtminstone i början ville folk inte sitta kvar

– Man märker skillnad i gästflödet. Vi saknar turister, och det är en ganska stor del för oss, säger Sergei Mikanov på kafé Johan & Nyström.

– Så är det mycket mer take away, åtminstone i början ville folk inte sitta kvar, utan de kommer in och går ut fort.

Sergei Mikanov märker en klar nedgång i mängden kunder den här våren, och säger att fler kunder tar take away än stannar kvar på kaféet. Sergei Minakov plockar undan stolar på uteservering. Bild: Frida Lönnroos

Med själva restriktionerna säger han att det gått rätt bra. Restriktionerna på restauranger och kaféer i Sverige är rätt lika de som också Finland går in för i juni. Det får inte bildas köer och folksamlingar vid ingång eller bar, kunderna ska få bordsservering och det måste vara glest mellan borden.

– Det har gått bra, folk lyssnar oftast när man säger till. Det tar lite energi så klart, under dagen, att man säger samma sak på nytt och på nytt.

Om någon skulle se för mycket folk här är det kört för oss

Kroginspektionerna i Stockholm har lett till att flera restauranger fått stänga för att åtgärda sina problem.

– Om någon skulle se att det var för trångt eller för mycket folk här är det kört för oss. Men det har gått bättre och bättre för varje dag sen vi fick restriktionerna.

Kaféerna och restaurangerna försöker informera kunderna om avståndsregler. Skylt om tvåmetersregel på dörren till ett kafé. Bild: Frida Lönnroos

På kvarterskrogen Bistro Süd säger krögaren Niklas Ericson att kunderna gärna vill sitta utomhus nu, så öppningen av gågatan är extremt välkommen.

För Ericson är det de trogna stamgästerna som varit räddningen under våren. I början av krisen bestod halva omsättningen av grannar och stamkunder som hämtade take away för att understöda sin kvarterskrog.

Nu märker han att kunder börjar hitta tillbaka till restaurangen, att de börjar vara trötta på att sitta hemma. Med färre folk på jobb i både salen och köket kan det ibland bli väl mycket jobb att både sköta servering och vara coronapolis.

På sådana här kvarterskrogar är folk hänsynsfulla och sköter sig

– Men jag tycker folk sköter sig ganska bra. Vi har dukat mycket glesare mellan borden och har tagit bort lite platser. De krogar som har haft problem och inte följt restriktioner är ställen med mycket ungdomar, framför allt barer. På sådana här kvarterskrogar är folk hänsynsfulla och sköter sig.

Nu hoppas han och de andra krögarna på soliga dagar i sommar, så de har större möjligheter till uteservering.

– Blir det en bra sommar är det toppen.

Kunder vill gärna sitta ute nu?



– Alla vill sitta ute. Det vill de ofta göra när det är ny säsong, men framför allt nu så vill man ju, speciellt om man är i riskgrupp, sitta ute och hålla avstånd.

Uteserveringssäsongen är här och krögarna hoppas på soliga dagar, eftersom kunder i hög grad nu vill sitta utomhus. Tomma bord med blomvas på, på uteservering. Bild: Frida Lönnroos

För rapporten från Visita fick företagarna frågor om hur många veckor till de kan klara sig med nuvarande läge. Var fjärde företagare sade sig ha svårt att kunna finansiera sig. 9 000 företag är hotade, och 80 000 jobb.

Gamla stan som lever på turism, det är mer eller mindre igenbommat. Och hur ska det gå för Gotland?

Ericsons räddning är att krogen redan är väletablerad. För andra är det svårare:

– Nyetablerade ställen, säsongskrogar men även fine dining med mycket affärsmän, det har ju totalt dött, de ställena har stängt. Och ta Gamla stan som lever på turism, det är också mer eller mindre igenbommat. Och hur ska det gå för alla restauranger på Gotland?

Det är inte bara virusläget utan också sommarvädret som avgör de närmaste månaderna för restaurangerna, säger Niklas Ericson. Niklas Ericson inne på sin restaurang. Bild: Frida Lönnroos

Svenska regeringen har försökt komma emot med krisstöd till branschen.

– Det har kommit lite stödpaket, man får vara tacksam för det man får, framför allt har staten gått in och hjälpt till med permitteringar och tagit halva delen av det. Arbetsgivaravgifter har skjutits upp och skattelättnader och så vidare. Så vi hoppas vi klarar det här.

Blir det en bra sommar är det toppen. Alla vill sitta ute

Vad avgör hur de närmaste månaderna ser ut för din del?



– Framför allt viruset, men mycket vädret. Blir det en härlig försommar här kommer det att ha stor betydelse, då går folk hemifrån och vill ut och träffa folk.