Inställda utlandsresor och evenemang byts ut mot stugliv och små utflykter – ni berättade om era planer för sommaren: "Man får göra det bästa av situationen"

Vissa bävar för den, andra ser till och med fram emot den – coronasommaren. De flesta som svarade på Svenska Yles frågeformulär var ändå överens om är att den här sommaren inte blir som alla andra.

Mer än två tredjedelar av alla som svarade på vårt frågeformulär uppgav att coronaviruset påverkar deras sommarplaner. Ungefär en av sex svarade nej på frågan, och resten sa att de ännu inte vet.

Det här resultatet är inte representativt för befolkningen eftersom det grundar sig på ett anonymt frågeformulär – men det ger ändå en intressant inblick i hur vi upplever coronakrisen och dess effekter på våra liv.

För visst har den effekter – ni berättade om permitteringar, inställda bröllop och saknad. Men vi fick också in hoppfulla svar om sköna dagar på stugan, cykelutflykter och en efterlängtad husbilsdröm som snart går i uppfyllelse.

En stor del fortsätter att distansjobba helt eller delvis under sommaren. Vissa beskriver det som ett härligt upplägg med mera friheter än på arbetsplatsen, medan andra längtar tillbaka till kontoret och kollegorna.

Pajdiagram över var folk kommer att jobba under sommaren. 43 procent svarade "På min arbetsplats", 40 procent svarade "Hemma", 7 procent svarade "På en sommarstuga" och 10 procent valde "Annat alternativ". Det var möjligt att kryssa i flera olika alternativ.

Många vittnar också om utmanande arbetssituationer. Vårdare som haft en tung vår vågar inte räkna med någon sommarsemester och många företagare kämpar nu för att rädda sin verksamhet.

Man får ändå vara tacksam om man har ett jobb, var det flera av er som konstaterade. Permitteringar och arbetslöshet var ett återkommande tema i svaren.

Jag har nyligen blivit arbetslös och coronaläget gör att det är svårare att hitta nytt jobb. Situationen känns därför ganska hopplös just nu

Den här sommaren kantas också av många inhiberade resor och reseplaner. Öluffande i Grekland, road trips genom USA och midsommarfirande i Polen har snällt fått läggas på is.

Att undvika resande kanske känns extra jobbigt för de som bor långt borta från sina nära och kära.

Just nu verkar gränserna eventuellt öppnas inom en rimlig tid och min låååånga dröm kanske går i uppfyllelse

Samtidigt hoppas många på att kunna genomföra sina resor som planerat. Kryssningar till grannländerna och bilande i Norden är det flera som nämner som goda alternativ. Många vill också passa på att turista i hemlandet.

En möjlighet är också att sälja sitt hus, köpa en husbil och se hur långt man kommer.

Har i tre års tid läst om naturen och stränderna i sydvästra England och längtat till Cornwall. Att både ha huset och resa var inte möjligt, så i december lade jag ut huset på bostadsmarknaden. I april nappade ett ung par, på lördagen skrev vi köpebrevet och i dag köpte jag HUSBIL. I morgon åker hunden Wille och jag och hämtar hem bilen. Hoppas innerligt att komma iväg inom en månad senast. Just nu verkar gränserna eventuellt öppnas inom en rimlig tid och min låååånga dröm kanske går i uppfyllelse. Jag fyller 71 om två veckor, så därför brådskar det med färden

En klar majoritet av dem som svarade på frågeformuläret uppgav att något evenemang de sett fram emot har ställts in. Det handlar om bland annat konserter, festivaler, fester och läger.

Pajdiagram som synliggör hur folk har svarat på frågan "Har något evenemang du tänkte delta i ställts in?". 654 stycken har svarat "ja" och 262 "nej".

När många andra planer är inhiberade får sommarstugan agera räddaren i nöden. Vi fick in hundratals svar som beskrev en lugn tillvaro på landet som sommarens melodi. Egentligen ganska skönt, tycker vissa.

Om man vill komma ännu längre bort från folk kan man ge sig ut till havs.

Men alla är förstås inte tursamma nog att ha tillgång till en sommarstuga eller båt – då finns det tack och lov andra nöjen att ta till.

Många är ändå tveksamma till om de alls vill röra sig på offentliga platser i sommar.

Det samma gäller kollektivtrafik. En klar majoritet av alla som fyllde i vårt frågeformulär uppgav att ni undviker kollektivtrafik. Här spelar det förstås också in att många inte använder den här typen av färdmedel i normala fall heller.

För en del blir det ändå jobbigt.

Att inte äga bil försvårar livet mycket just nu. Hör till riskgrupp och arbetar på distans, men har inte åkt till fritidshuset i skärgården eftersom det skulle betyda totalt 6-7 timmar i buss

Varje sig man njuter av den kravlösa tillvaron eller våndas över sysslolösheten så blir det sommar i år också.

Många av er konstaterade att det nu gäller att ta skeden i vacker hand och försöka tänka positivt.

"På grund av minskat jobb tvingas jag ha "semester" i flera månader i sommar – hur det kommer att påverka ekonomin under vinterns studier vill jag inte ens tänka på nu. Men någonstans mitt i stressen ska det ändå vara skönt med ledigt för att helt kunna koppla av. De flesta sommaraktiviteterna har ändå ställts in så lika bra att göra det bästa av situationen. Förhoppningsvis blir det varmt så man har något positivt under ledigheten!