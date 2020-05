Den episka etappen från Qingdao till Rio var den enda som Johansons båtlag vann under Ocean Race 2008/2009. Efter målgången den 26 juni i St. Petersburg kunde teamet konstatera att man hade slutat på fjärde plats i sammandraget.

Segern gick till en annan båt men samma team – den internationella besättningen i Ericsson 4-båten, ledd av den femfaldiga OS-medaljören Torben Grael från Brasilien.

– Internationella gänget vann, och det var ju vår målsättning: "One team, one goal, two boats". På det sättet var vi nöjda, konstaterar Johanson.

– Vi var många gånger på podiet och vann den längsta och tuffaste etappen, så det var jättefint. Men vi hade lite otur och krångel med reglerna, som orsakade onödig stress och påverkade de tre första etapperna ganska mycket.

Ocean Race 2008/2009 var Thomas Johansons sista riktigt stora seglingssatsning. Efter det har han anpassat sitt liv till familjens behov.

När Thomas Johanson träffar barnen i Rio har de hunnit växa en hel del sedan starten på Ocean Race-projektet. Ericson 3 firar etappseger i Rio de Janeiro i Ocean Race 2008/2009. Bild: All Over Press

Jukka Piirainen tävlade mot Johanson i tjugo års tid med optimistjolle, E-jolle, Laser och 49er, innan de seglade 49er tillsammans. Han värderar Johansons karriär högt.

Förutom OS-guldet i 49er vann Johanson ett VM-guld och två EM-guld i Laser under åren 1991–1993.

– Om man ser på resultaten är han säkert alla tiders mest framgångsrika finländska seglare, åtminstone i modern tid, menar Piirainen.

– Om man ser på hans topp-tio-placeringar i olika klasser i stora mästerskap, så är ju antalet ofattbart stort. Och så titlarna därtill.

Nära att karriären tagit slut innan den ens på allvar kom igång

Thomas Johanson är tacksam över att han under sin långa karriär undvek större skador, även om han vid sidan om seglingen bland annat spelade innebandy och vann FM-brons med Oilers våren 1997.

Den enda allvarligare skadan kom vintern före studentskrivningarna, och den knäskadan fick honom att lämna ishockeyn i Kiekko-Espoos A-juniorer.

Sensommaren innan hade Johanson bestämt sig för att sluta med seglingen. Den första säsongen i E-jolle, efter övergången från optimistjolle, hade varit svår.

Bottennappet kom i FM i Björneborg 1985 där han kapsejsade flera gånger i blåsiga förhållanden.

– Jag tänkte att nu slutar jag segla, att det här är helt “perseestä”, skrattar Johanson. Så kom jag hem, slutade, och började satsa på ishockey helt och hållet.