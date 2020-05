Supercyklonen Amphan har krävt åtminstone 84 liv och gjort över en halv miljon hemlösa

Bild: /All Over Press

Stormen Amphan har lämnat efter sig massiva skador i Calcutta, men landsbygden i de drabbade områdena i Indien och Bangladesh uppges ha råkat ut för total förödelse.

Hela byar har svepts bort eller jämnats med marken, skördar är förstörda och en halv miljon kan ha förlorat sina hem. Den värsta katastrofen jag någonsin har sett, säger Västbengalens premiärminister Mamata Banerjee.

I östra Indien och Västra Bangladesh pågår nu massiva räddnings- och röjningsoperationer efter supercyklonen Amphans framfart.

Manskap har försökt röja undan träd, förstörda bilar, bussar och båtar från vägarna och gräva bort resterna av kollapsade hus.

Stora delar av det drabbade områdena är utan el och telefonförbindelser, vilket försvårar operationen och gör läget för många drabbade mer utsatt.

På många håll sker röjningen med spade, yxa och såg då förstörelsen är så utbredd att tung utrustning inte räcker till alla behov.

- Massiva mängder elstolpar har fallit eller dragits ner av träd. Nästan alla transformatorer, ledare och mycket annan infrastruktur har förstörts, sa Moin Uddin, chef för elnätet i ett av de drabbade områdena i Bangladesh.

Tusentals hem, hela byar, har jämnats med marken av de kraftiga vindarna och längs kusterna har hela samhällen svepts bort av flodvågor.

- Den värsta katastrofen jag någonsin har sett, säger Västbengalens premiärminister Mamata Banerjee.

Miljonstaden Calcutta är översvämmad och det rapporteras om åtminstone 15 dödsfall i staden.

Redan flera timmar före stormen drog in var regnen häftiga.

- Det höghus jag bor i svajade kraftigt i vinden. Stundvis kändes det som om huset skakades av en jordbävning, men en som bara fortsatte och fortsatte, sa en Calcuttabo till Reuters.

- Vi hade alla dörrar och fönster stängda, men huset knakade i fogarna under vindtrycket. 45 minuter efter att regnet började hade gatorna svämmat över, sa en annan invånare i staden till BBC.

På många håll rapporteras vattnet ha stigit så högt att bilar försvann under vattenytan och hela första våningen på många hus fylldes med vatten.

Kustorter värst ute

Förödelsen rapporteras vara ännu mer total på landsbygden i de indiska delstaterna Västbengalen och Odisha och längs stormens bana i västra Bangladesh.

Där har skördar, otaliga fiskebåtar och de livsviktiga räkfarmerna längs kusten förstörts.

Stormen på väg in. Bilden är tagen i Bangladesh kvällen före stormen och de upp till fem meter höga flodvågorna svepte in över land.

Invånare i byn Purba Durgabati kämpade hela natten med att förstärka jordvallen som skulle skydda byn från översvämning, säger de till AFP.

En plötslig flodvåg sköljde ändå bort stora delar av vallen och strax därefter nästan hela byn.

- Mitt hem är under vatten, min räkodling är borta. Jag vet inte hur jag och familjen kommer att överleva, sa Omar Faruq från Purba Durgabati.

Byn ligger i utkanten av det svårast drabbade området i Bangladesh.

Skyddsvallar mot översvämningar överrumplades snabbt av flodvågorna då Amphan drog in över land.

Åtminstone 600 hus har försvunnit i stormen, uppger en lokalpolitiker.

- Coronaviruset hade redan gått hårt åt de här människorna och nu har cyklonen utarmat dem, sa politikern Bhabotosh Kumar Mondal till AFP.

- Det här har tagit ifrån oss vårt enda sätt att överleva.

Massiv skada

Myndigheter i Indien och Bangladesh uppskattar att över 10 miljoner människor har drabbats på något sätt av stormen.

Åtminstone en halv miljon människor har förlorat sina hem och flera miljoner, av vilka många hör till de mest ekonomiskt utsatta grupperna i världen, har förlorat sina inkomster.

84 människor bekräftas än så länge ha dött.

En lastbil i Calcutta ligger under ett träd som har fallit i stormen Amphan.

Även om den siffran sannolikt kommer att stiga då uppfattningen om skadornas omfattning i Bangladesh klarnar är det klart att varnings- och evakueringssystemen har räddat otaliga liv.

Över tre miljoner människor evakuerades undan stormen, av vilka över två miljoner i Bangladesh.

Många orosmoment

Många människor, speciellt i Bangladesh, var ändå för oroliga för att smittas av covid-19 för att låta sig evakueras.

- Vi var rädda för stormen men vi var också rädda för coronaviruset, sa Sulata Munda till AFP.

Munda är en av många som valde att stanna kvar hemma hellre än att ta sig till de trånga evakueringscentren.

Räddningsarbetare evakuerar drabbade i indiska delstaten Odisha efter stormen.

Myndigheterna är oroliga för att centren kan bli smittohärdar och har försökt vidta åtgärder för att bekämpa spridningen.

Alla invånare har tilldelats ansiktsskydd och annan utrustning för att kunna sköta om hygienen.

Det är ändå okänt vad som har hänt en stor del av dem som valde att stanna hemma.

En av dem, Shafiqul Islam, säger att han var säker på att han skulle dö då stormen slog till som hårdast.

- Allting skakade. Vinden var så kraftig att det kändes som om den skulle platta till allt. Jag vet inte hur vi överlevde, sa Islam till AFP.

- Men den förstörde allt vi hade. Jag vet inte hur vi ska gå vidare men tack till gud att varken min familj eller jag dog.

Då läget i stora delar av det drabbade området är helt oklart befaras många andra som inte lät sig evakueras ha gått ett anat öde till mötes.