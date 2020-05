The Voice of Finland blev en språngbräda för Tomas Höglund – nu spelas hans musik i hela Norden

Tomas Höglund utmanar på Vegatoppen med låten Got to get to you. Tomas Höglund. Bild: Cata Portin

En från tv:n känd artist tar sig an den finlandssvenska musiklistan. Tomas Höglund är känd från bland annat The Voice of Finland och utmanar nu på Vegatoppen med låten Got to get to you.

Tomas Höglund har sina rötter i Jakobstad, men har den senare delen av sitt liv bott i Helsingfors.

Han är ett bekant namn på Vegatoppen, men det börjar vara några år sedan han senast figurerade i vegatoppensammanhang och mycket har hänt sedan han utmanade med låten Trying not to fake it i januari 2016.

Höglund blev sjuk och fick sakta ner sin musikproduktion en hel del.

– Visst har jag gjort musik även under den tiden jag var sjuk, men jag behövde också en paus för tillfrisknandet. Så är det med livet ibland. En dag är man frisk och den andra är man sjuk. Så var det i mitt fall. Det kom plötsligt, men jag är tacksam över att vara frisk och må bra i dag.

Det här är Tomas Höglund

Född i Jakobstad, men bor numera i Kyrkslätt



Deltog 2013 i The Voice of Finland



Jobbar till vardags som musiklärare



Utmanar på Vegatoppen med låten Got to get to you

"The Voice of Finland var en fantastisk resa"

Nu är Tomas Höglund tillbaka och berättar att det känns extra bra att kunna presentera nytt material.

Höglund är en rutinerad musiker och många känner igen honom från musiktävlingen The Voice of Finland. Tävlingen blev en språngbräda för honom och resulterade i ett skivkontrakt.

– Det var en fantastisk resa och öppnade upp dörrar för mig. Jag har alltid sjungit i Svenskfinland på olika scener, men det här gav mig möjlighet att bygga upp en publik på finskt håll.

Dörrarna öppnades även på ett mer internationellt plan för Höglund, som har fått ge ut sin skiva i Sverige, Danmark och Norge.

Det är ändå inte bara en dans på rosor, menar Höglund.

– Nog är det hårt jobb. När tävlingen är slut, så är den slut och då ska man vara beredd att fortsätta jobba själv. Det ger en publicitet just då, men sen är det upp till dig själv att fortsätta.

Tomas Höglund deltog i The Voice of Finland år 2013. Tomas Höglund Bild: Yle/Jesper Alm

Coronaläget förde någonting gott med sig

Till vardags jobbar Höglund som musiklärare, vilket har blivit en ny utmaning på grund av den rådande pandemin.

– Det blev distans- och hemmajobb, så det förändrade vardagen.

Det rådande läget har även fört någonting gott med sig och Höglund berättar att han har haft tid att förbereda sig på låtsläppet.

– Jag har fått jobba med det i lugn och ro, så på det sättet var det ganska bra tajming. Om man nu kan tala om bra tajming med ett så här förfärligt virus.

Utmanar på Vegatoppen

Tomas Höglund utmanar nu på Vegatoppen med låten Got to get you. Låten är skriven tillsammans med Niklas Nylund.

Nylund och Höglund har jobbat tillsammans med flera olika låtar och i olika sammanhang. Ett samarbete som Höglund beskriver som väldigt positivt.

– På något sätt förstår vi varandra musikaliskt väldigt bra. Det är enkelt att jobba med Niklas.

Höglund beskriver Got to get to you som en glad, svängig och somrig låt.

– Den har lite stänk av 50- och 60-tal och jag tycker den känns rätt i det här coronaeländet, att titta framåt mot sommaren och sprida lite glädje, sol och kärlek.

