Skadedrabbade Ellen Voutilainen fortsätter i Skuru IK: "Jag känner mig hemma i Stockholm"

Finländska landslagsspelaren och vänsternian Ellen Voutilainen är klar för fortsatt spel i Skuru. Ellen är född 2000 och har Sjundeå IF som moderklubb. Hon har gjort två säsonger i SHE och var just tillbaka från en långtidsskada när säsongen blåstes av.https://t.co/niHqgPzniR