Fyra år som tränare i Malax IF gav mersmak – nu vill Fredrik Smulter ha nya utmaningar: "Elithockey skulle vara en dröm"

Den sista matchen för säsongen, bronsmatchen i Division två, skulle bli Fredriks Smulters sista match som chefstränare för Malax IF. Under fyra år vid rodret hade Smulter lyft upp laget en serienivå. Men dagen innan bronsmatchen kom coronaviruset och stoppade all idrott. Nu drömmer han om nya hockeyutmaningar på en högre nivå.

Efter att styrkelyftskarriären var över sökte Fredrik Smulter, tjuren från Malax, nya utmaningar. Då landade han som som chefstränare i Malax IF som spelade i division tre.

På fyra år lyfte han laget till toppen i division två. Smulters fjärde och sista säsong skulle avslutas med en medalj, men säsongen fick ett abrupt slut.

Dagen innan bronsmatchen meddelade hockeyförbundet att all hockeyverksamhet med omedelbar verkan avslutas på grund av coronaepidemin. Säsongen var över med mindre än ett dygn kvar till sista matchen för Fredrik Smulters Malax IF.

– Jag är nöjd med säsongen som helhet. Vi gjorde vår bästa grundserie någonsin men så föll vi semifinalen. Sen när vi skulle spela bronsmatchen så kom coronan, säger Smulter till Yle Sporten.

Det här var den fjärde säsongen i spetsen för Malax IF för Smulter. Redan i höstas meddelade han att det här är sista säsongen som chefstränare i laget. Att sluta med en medalj hade varit ett bra slut på sejouren.

– Ett kapitel gick ju ur mitt idrottsliv där och det var ju som rätt beslut, men synd att säsongen blev på hälft.

Hockeyn substitut för att mätta tävlingsinstinkten

I augusti i fjol då Sportliv träffade Fredrik Smulter hemma i Malax ringde telefonen mitt under inspelningen. Då hade Smulter händerna fulla med lagbygget inför kommande säsong. Två kanadensiska förstärkningar var på väg till Malax och det var en massa byråkrati som skulle redas ut.

– Nu handlar det om deras arbetstillstånd, suckade Smulter då efter det samtalet.

Hockeytränarskapet hade kommit med in i bilden när Malaxhockeyn fick ett lyft då aktiva bybor med Smulter i spetsen beslöt sig för att göra slag i saken.

Smulter själv spelade hockey som yngre på lägre nivå och har alltid haft ett speciellt intresse för grenen trots att han enligt egen utsago var usel på att skrinna.

Läs Sportlivs artikel om Fredrik Smulter från augusti 2019

Med hockeyn fyllde han det hål som den avslutade styrkelyftskarriären lämnat. Hockeyn fick fungera som substitut för att mätta tävlingsinstinkten som fortfarande var stark. Någon erfarenhet av att vara hockeytränare hade han inte då han tog sig an tränarskapet i klubben. Men det han kunde, det var den fysiska biten.

– Grundprinciperna är ju de samma oavsett om det handlar om bänkpress, styrkelyft, pingis eller vad som helst, du ska bara forma dem olika. Människokroppen är densamma oberoende av gren.

Under Smulters ledning klättrade Malax IF från ett division tre-lag till ett topplag i division två och skulle alltså ha spelat om brons i årets serie om inte coronaepidemin satt stopp för tävlingsidrotten.

Fysiken var bra, men taktiskt och spelmässigt fanns det mycket att önska

Smulter förvandlade laget till ett fysiskt spelande lag som gick in till varje match med 100 procent. Det här gjorde att Malaxkillarna väckte respekt hos motståndarna.

– Vi spela fysiskt och kämpa hårt i varje match och vi hade en bra lagstämning. Malax IF speglade mitt sätt att spela hockey, mitt sätt att idrotta och leva. Sen taktiskt och spelmässigt och även träningsmässigt fanns det mycket att önska men det var aldrig fel på inställningen. Vi spelade med hjärtat.

Smulters hockeyfilosofi byggde på fysik och laganda Fredrik Smulter Bild: Yle/ Carl-Magnus Långkvist

Drömmen om att träna på högre nivå

Smulter, som aldrig varit rädd för att ta sig an nya utmaningar, har redan nya järn i elden trots att hockeyverksamheten först nyss försiktigt kommit igång igen. Under flera år har Smulter fungerat som fystränare åt nu ex-proffset Oskar Osala.

Den här sommaren har han flera nya adepter som ska ta del av Smulters träningslära vad gäller styrka. Några av adepterna spelar på liganivå.

– Jag har så bra självförtroende att jag tror definitivt att jag har saker att ge. Jag har ju coachat Osala flera år och han vann ju KHL som är dörren till NHL och hans fysik var definitivt NHL-nivå, så det var inte det det föll på att han inte kom till NHL tillbaka, säger Smulter på ett övertygande sätt.

Jag vet att jag skulle kunna ha en tränarroll ett, eller två steg upp i seriesystemet

Det är inte bara vid fysträningen som Smulter framtidsplaner finns. Efter sejouren i ledning för Malax IF växte hungern att nå större kretsar.

Intresset för att få testa sina vingar på högre nivå går inte att ta miste på. Smulter är redo att ta följande steg inom hockeyn och skulle gärna se sig själv till och med i något ligalag.

– Fast jag bara varit huvudtränare i Malax i division två, så vet jag att jag skulle kunna ha en tränarroll ett, eller två steg upp i seriesystemet rent hockeymässigt men, jag vet ju även att på fys-sidan har jag att ge på vilken nivå som helst. Jag hoppas, kanske inte nästa säsong ännu, men att jag ska ta ett steg riktigt till elithockey. Det skulle vara en dröm.

Att slå personliga rekord på stakmaskinen hör till Smulters favoritsysselsättning Smulter vid sin skiergo Bild: Yle/Magnus Eklöv

Världselit på stakmaskinen skierg

Utöver hockeyn har Smulter också fått utlopp för sin tävlingsinstinkt i SkiErg, stakmaskinen som många skidåkare använder som hjälpredskap i träningen. Smulter har med sin enorma styrka utvecklats till en av de bästa i världen på de kortare distanserna.

I stakmaskinen tävlas det virtuellt och på nätet upprätthålls en världsranking i grenen. I fjol toppade Smulter länge statistiken på 100 meter.

– Jag har med min styrka ett väldigt effektivt drag. Speciellt på korta sträckor så är jag mycket bra. Men nu har jag också börjat staka längre sträckor, till och med halvmaraton, så jag har blivit en riktig “cardio bunny”, skrattar Smulter och syftar på den konditionsträning som stakmaskinen ger.

En titt på världsstatistiken i skierg visar att Smulter ifjol fanns bland de fem främsta på alla distanser upp till 6000 meter. Årets säsong började för tre veckor sedan och där stoltserar Smulter i topp på så gott som alla distanser.

– Jag ligger ju bra till på de flesta distanserna men det betyder att flera toppnamn inte rankat in sig ännu, säsongen är ju bara tre veckor gammal. Men jag har gjort stora framsteg framförallt på de längre sträckorna.

– Det här är en rolig grej som jag håller på med och jag brukar säga att dör jag inte medan jag håller på med det, så kommer jag att leva längre på grund av det!

Bänkpress hör till de dagliga rutinerna fortfarande trots att de riktigt tunga vikterna inte mera lastas på stången. Smulter lastar tyngder på stången Bild: Yle/Magnus Eklöv

“Fortfarande en stark man”

Det var år 2014 som Fredrik Smulter blev något av en världskändis då han som första man i världen lyfte ofattbara 400 kg i bänkpress. Året därpå förbättrade han ännu sitt resultat till 401 kg och tog sitt fjärde VM-guld.

Fortfarande idag, fyra år, efter avslutad karriär tränar han aktivt bänkpress hemma i svinstian. Men nu igen bara för att det är roligt, precis som innan monsterlyftet. Vikterna är fortfarande hisnande trots att bänkpresstången nu kommer betydligt lättare undan än under den aktiva karriären.

– Jag har nog tappat en del råstyrka, men utan att veta skulle jag säga att max nu är 341 kg, så 60 kg bort från rekordet är en kvalificerad gissning baserad på träningsresultaten, så det är skillnaden men inte är jag någon svag kille ännu inte.