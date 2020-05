Lördagens radhusbrand i Tammerfors krävde ett liv

Ett radhus med fyra bostäder började brinna på lördagskvällen på Varsankatu i stadsdelen Takahuhti i Tammerfors. En person dog i branden och polisen utreder som bäst offrets identitet.

Ännu sent under lördagskvällen såg det ut som om ingen skadats i branden, men under natten hittades en avliden person i en av bostäderna.

Markku Laakso vid polisinrättningen i Inre Finland säger att man nu utreder offrets identitet och att man har en tanke om vem det är, men utredningen är ännu på hälft.

Räddningsverket larmades lite före nio på lördagskvällen. Fem enheter från räddningsverket och tio tankbils- och stödenheter deltog i räddningsarbetet.

Branden började i en av bostäderna och spred sig därifrån till vinden. Radhuset var enligt räddningsverket byggt 1988.

Brandorsaken oklar

Enligt räddningsverket startade branden i en av bostäderna och spred sig till hela byggnadens vindsvåning. Brandorsaken är fortfarande oklar och utreds av polis.

Röjnings- och eftersläckningsarbetet pågick under natten till söndagen.

Bostaden, där branden startade, totalförstördes i branden och de tre andra bostäderna har blivit obeboeliga.

Branden bidrog till mycket rök som spreds mot stadsdelarna Takahuhti och Ruotula. Invånarna i områdena instruerades att hålla sig inomhus och stänga alla fönster och ventilation.

I en video på tidningen Iltalehtis webbplats syntes stora lågor och svart rök söka sig ut ur byggnaden.

Källor: STT, Yle Uutiset, Polisen