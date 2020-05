Under krigets andra år drabbades Medelhavsområdet av en smittsam farsot. När den nådde det överbefolkade och trångbodda Aten 430 f.Kr, spred det sig som en löpeld bland invånarna i staden. 75 000–100 000 personer dog under de cirka fyra år som epidemin härjade, och bland många andra fick Atens ledare Perikles sätta livet till. Även historikern Thukydides var på plats under epidemin, men överlevde och kunde skriva ner sina erfarenheter.

Epidemin har gått till historien som pesten i Aten, men den faktiska sjukdomsorsaken är inte fastställd och är omdebatterad. Allt från tyfus till smittkoppor till faktisk pest har angivits som möjliga alternativ.

De romerska pesterna

Den Antoninska pesten (ca 165-180), ska ha hämtats hem till romarriket av soldater på väg tillbaka från ett fälttåg i öster. Den Cyprianska pesten (ca 249-262) uppträdde i Rom och ska ha försvagat riket avsevärt under sin aktiva tid. I bägge dessa fall är både sjukdomsorsaken inte säkert fastställd, och bland annat smittkoppor, mässlingen och ebola har föreslagits. Många gånger är även ursprunget till sjukdomarna av okänd natur.

PEST

Orsakat av: Yersina Pestis-bakterien

Yersina Pestis-bakterien Symptom böldpest : Hög feber, frossa, huvudvärk, kräkningar och diarré. Inflammationer i lymfkörtlarna i ljumskar, armhålor, käke, nacke.

Hög feber, frossa, huvudvärk, kräkningar och diarré. Inflammationer i lymfkörtlarna i ljumskar, armhålor, käke, nacke. Symptom lungpest: Hög feber, hosta ofta blodig, andnöd, bröstsmärtor och hög puls.

Hög feber, hosta ofta blodig, andnöd, bröstsmärtor och hög puls. Symptom blodpest: Blodförgiftning, hög feber, frossa, förvirring och ofta hudblödningar.

Den första pesten

Den epidemi som kallas Justinianska pesten brukar räknas som den första stora, “riktiga” pesten.

Den första pesten är döpt efter den bysantinska kejsaren Justinianus I, som satt vid makten i det område som bildats av kvarlevorna av romarrikets östra del, under tiden sjukdomen inledningsvis svepte över delar av Mellanöstern och norra Afrika, och så småningom nådde den bysantinska metropolen Konstantinopel 542.

Det bysantinska rikets huvudstad Konstantinopel, numera det turkiska Istanbul, fick sig en släng av pesten på 500-talet, men det råder diskussion om hur omvälvande det faktiskt var eller inte. Moskén Hagia Sofia i Turkiet. Bild: YLE/Seppo Sarkkinen 2005

Senare ska smittan också spritt sig till centrala Europa och Gallien. Den återkom i tre större vågor innan den så småningom avtog kring 750-talet. Bakterien Yersina Pestis pekas ut som den skyldiga, och smittbärarna anses vara löss som färdats med råttor och människor via handelsrutter och arméer.

Enligt en rådande historisk teori var omfattningen av den justinianska pesten så stor att den slog ut stora delar av det bysantinska rikets befolkning och även delar av Mellanöstern och Europa. Men den här synen på händelseförloppet har utmanats under senare tid; andra hävdar att skadorna, och dödsfallen, var betydligt mera begränsade och menar att den Justinianska pestens påverkan på det östromerska rikets fall är gravt överdriven.

Andra pesten - Den Stora Döden

När man säger pest, tänker de flesta dock inte på vare sig romarna eller antikens folk, utan på den andra stora pestepidemin som drabbade befolkningen på 1300-talet, den så kallade digerdöden eller Stora Döden.

Pesten på 1300-talet utplånade stora delar av befolkningen i Europa Belgisk medeltida illustration av digerdöden Bild: Creative Commons CC0 1.0 /Dederot

Mellan åren 1348–1352 beräknas pestvågen ha decimerat befolkningen i Europa till en tredjedel av dess ursprungliga storlek. Bakterien, som tros vara en variant av Yersina Pestis, hamnade i Europa via lössen på handelsskepp från Italien, efter att dessa återvänt från resor österut.

Den hittade även upp till Norden under 1300-talet, och det finns nedskrivna historier ända in på 1600-talet om pestens härjningar i Finland.

Symptomen och farsotens förödelse är väldokumenterad, både i vår samtid men även under tiden då den satte klorna i det medeltida samhället, berättar Dick Harrison.

- Det fanns ett behov av att förklara, att skapa ordning i kaoset, att försöka hitta ljuset i slutet av tunneln, och det här leder till en mycket stor skriftlig produktion.

Harrison lyfter upp renässansförfattaren Boccaccio som beskriver olika sätt folk i Florens i Italien hanterade situationen.