Minst 4 000 elever stannar hemma i månader - forskare vill ha riktlinjer i skolorna

Smulters sista match med MIF gick om intet.

Den sista matchen för säsongen, bronsmatchen i division två, skulle bli Fredriks Smulters sista match som chefstränare för Malax IF. Under fyra år vid rodret hade Smulter lyft upp laget en serienivå. Men dagen innan bronsmatchen kom coronaviruset och stoppade all idrott. Nu drömmer han om nya hockeyutmaningar på en högre nivå.