Trump förbjuder resenärer från Brasilien där coronaläget är näst värst efter USA

Krävs ännu mer stimulansåtgärder enligt Fed-chefen Powell.

USA:s ekonomi kan krympa med upp till 30 procent under årets andra kvartal, varnar den amerikanska centralbankens chef Jerome Powell. Det innebär att arbetslösheten kan stiga till 25 procent, det vill säga lika lika högt som under de värsta åren under depressionen på 1930-talet.