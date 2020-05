SFIM i friidrott skjuts upp – arrangörerna i Närpes och på Åland påverkas

Svenska Finlands Idrottsförbund meddelar att det inte blir något SFI-mästerskap i friidrott sommaren 2020. Tävlingarna, som skulle arrangeras i juli, skjuts upp med ett år.

SFI-mästerskapet skulle gå av stapeln i Närpes mellan den 18 och 19 juli. Nu har man bestämt sig för att det blir ett mellanår.

– Arrangören bör ha möjlighet att förbereda och genomföra ett fullgott mästerskap som är tryggt för både deltagare, publik och funktionärer. Idrottarna bör ha möjlighet att delta i sin egen gren. Under den rådande situationen ansåg SFI:s friidrottsråd tillsammans med arrangören att detta inte är möjligt, uppger man i ett pressmeddelande.

– Ett decimerat mästerskap med devalverade medaljer kan inte ha mästerskapsstatus, så därför valde SFI:s friidrottsråd tillsammans med arrangören, och efter en enkätförfrågan från fältet, att ta beslutet att flytta fram SFIM 2020 med ett år.

Närpesföreningen IF Kraft är i stället SFIM-arrangör 2021. IF Åland, som skulle ha stått som värd år 2021, får i sin tur sikta in sig på att stå som arrangör 2022.

SFIM har arrangerats sedan år 1912. Mellanåret blir det tredje i historien, år 1941 och 1944 höll man paus på grund av fortsättningskriget.